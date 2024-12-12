АРРФР хочет разрешить банкам создавать финтех-стратапы

Действующие нормы не позволяют банкам при наличии достаточной инфраструктуры и ресурсов участвовать в капитале финтех-компаний

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АРРФР опубликовал Консультативный документ регуляторной политики к проекту закона о банках и банковской деятельности в РК, передает корреспондент Kazpravda.kz

В документе отмечается, что банковский сектор демонстрирует динамичное развитие и постепенно смещается от традиционных банковских услуг в сторону активного использования информационных технологий, становясь одним из ключевых участников рынка IT-решений.

Банки активно внедряют цифровые сервисы и технологические платформы для повышения эффективности своей деятельности и предоставления потребителям полного спектра услуг.

Новым трендом в сфере цифровых инноваций является внедрение платформенных решений для консолидации кросс-секториальных финансовых и нефинансовых сервисов, активного обмена данными и информацией в рамках экосистем.

Действующее законодательство содержит ряд ограничений по допустимым видам деятельности финансовых организаций, а также по созданию либо приобретению ими акций (долей участия) компаний, осуществляющих деятельность в иных сферах.

Следует рассмотреть возможность предоставления банкам права создавать и участвовать в капиталах компаний, задействованных в сфере онлайн-торговли и в сфере оказания услуг, при условии обеспечения финансовой стабильности и устойчивости, отмечается в документе.