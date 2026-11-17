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По данным агентства, установлены систематические факты совершения недобросовестных действий при взаимодействии с должниками и третьими лицами.

В связи с этим агентство исключило из реестра коллекторских агентств исключены «Seven», «iCollect», «Каз Инвест Коллекшн», «Табыс».

Данные компании обязаны в течение 5 календарных дней со дня получения уведомления об исключении из реестра уведомить об этом кредиторов, должников и лиц, с которыми заключены договоры доверительного управления; в течение 30 календарных дней провести процедуру перерегистрации с исключением из своего наименования слов «коллекторское агентство» и производных от них слов, предполагающих коллекторскую деятельность.

При этом исключение коллекторского агентства из реестра не освобождает должников от исполнения обязательств по договорам банковского займа или микрокредита, предупредили в АРРФР.