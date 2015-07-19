АрселорМиттал не будет продавать завод в Казахстане

Экономика
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Крупнейшая в мире металлургическая компания "АрселорМиттал" не намерена выставлять на продажу свой завод в Казахстане, следует из заявления главы АО "АрселорМиттал Темиртау" Виджая Махадевана, которое он опубликовал в своем блоге на сайте компании, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ИА Новости-Казахстан.

"В начале этой недели появились слухи о том, что АрселорМиттал рассматривает возможность продажи своего завода в Казахстане. Нет, это неправда. Но должен сказать, что компания переживает очень трудные времена, и улучшения в ближайшее время не предвидятся", — говорится в сообщении.

Сутью проблемы он назвал сочетание ряда неблагоприятных факторов.

"На рынках Казахстана и России потребляют меньше стали, чем раньше, то есть спрос на нашу продукцию снизился. Китай производит больше стали, чем это необходимо, и ищет другие рынки сбыта, включая Казахстан. Россия, испытывающая проблемы со спросом на внутреннем рынке, также находится в поиске новых возможностей экспорта", — отметил он.

По его информации, данные страны либо производят сталь с более низкой себестоимостью, чем казахстанская продукция, либо получают государственные субсидии. Кроме того, российские производители стали выиграли от девальвации рубля; на сегодняшний день похожей девальвации тенге проведено не было.

"Сочетание всех этих факторов поставило комбинат в очень сложное положение, и если мы не предпримем необходимых мер, то в конечном счете станем свидетелями краха предприятия. Нам необходимо, чтобы все наши заинтересованные стороны признали, что условия, с которыми мы сегодня столкнулись, чрезвычайно серьезны и требуют конкретных действий", — пояснил глава компании.

Вместе с тем компания рассматривает различные возможности по повышению конкурентоспособности предприятия и обеспечению его надежного будущего.

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