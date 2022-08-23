АрселорМиттал Темиртау не пустил пришедших с проверкой экологов

АО «АрселорМиттал Темиртау» не пустило специалистов Департамента экологии по Карагандинской области, пришедших для проверки стального департамента компании, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram экологического ведомства.

В департаменте рассказали о грубейшем нарушении действующего законодательства со стороны АО «АрселорМиттал Темиртау».

Так, 22 августа специалисты Департамента экологии выехали на территорию АМТ для внеплановой проверки.

Однако сотрудники компании, грубо игнорируя требования законодательства, не допустили на территорию предприятия экологических инспекторов.

«Тем самым должностные лица предприятия в виде генерального директора Биджу Наира и директора по экологии М.М. Куантаевой воспрепятствовали должностным лицам по проведению проверочных действий», – констатировали в ведомстве.

В департаменте напомнили, что этот случай не единичный. В 2021-2022 годах в отношении предприятия было возбуждено два протокола об административном правонарушении за воспрепятствование проведению проверок. Тогда на АМТ наложили два штрафа на общую сумму 1,2 млн тенге.