Фото: metalmininginfo.kz
Происшествия
АрселорМиттал Темиртау не пустил пришедших с проверкой экологов

АО «АрселорМиттал Темиртау» не пустило специалистов Департамента экологии по Карагандинской области, пришедших для проверки стального департамента компании, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram экологического ведомства.

В департаменте рассказали о грубейшем нарушении действующего законодательства со стороны АО «АрселорМиттал Темиртау».

Так, 22 августа специалисты Департамента экологии выехали на территорию АМТ для внеплановой проверки.

Однако сотрудники компании, грубо игнорируя требования законодательства, не допустили на территорию предприятия экологических инспекторов.

«Тем самым должностные лица предприятия в виде генерального директора Биджу Наира и директора по экологии М.М. Куантаевой воспрепятствовали должностным лицам по проведению проверочных действий», – констатировали в ведомстве.

В департаменте напомнили, что этот случай не единичный. В 2021-2022 годах в отношении предприятия было возбуждено два протокола об административном правонарушении за воспрепятствование проведению проверок. Тогда на АМТ наложили два штрафа на общую сумму 1,2 млн тенге.

Популярное

Все
Хроники коммунальной реформы
Казахстан определится с технологией строительства атомной электростанции в конце 2022 года – начале 2023-го
Скандальное интервью посла Украины в Казахстане прокомментировал Совет АНК
Все лето в водной блокаде
В Усть-Каменогорске осужденным пытались передать запрещенные предметы с помощью дрона
Не только пить, но и платить
Услуги нет, но вы ждите
Эпоху средневековья отражал фестиваль древних технологий DESHT-THOR
Сказка про битумного бычка
Надежда на жизнь
Качай танцпол, нефть, озера
Подарок малой родине
Вдохнуть жизнь в села
Союз домбры и слова
Чтобы не дорожало
Музыка на склоне гор
Не просто матч, а суперигра!
Земледелие с приставкой «smart»
Важность межрелигиозного диалога
Контракты на «заморозку» цен
Стратегия пересборки университетов Казахстана: реальность и возможности
Казахстанскому индексу научного цитирования быть!
16-летняя девочка-сирота выбросилась из окна 10-го этажа после изнасилования в Павлодаре
Список погибших во время январских событий опубликовала Генпрокуратура РК
Как теперь будут изучать языки в школах, разъяснил глава Минпросвещения РК
О новшествах в новом учебном году рассказали профильные министерства
За сорок лет школа в селе Достык ни разу капитально не ремонтировалась
Девушка выбросилась с 25-го этажа в Алматы
ОСИ: не верь, не бойся, не проси?
Мужчину изрезали ножом на автовокзале в Жетысуской области
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 16 августа
Какой будет осень-2022 в Казахстане, рассказали синоптики
Стали известны подробности двойного убийства в Актау
Завершились съемки японско-казахстанского фильма «Маленький самурай»
Регистрацию водителей в приложении Яндекс GO предложил изменить Мусин
Казахстан занял первое место на чемпионате Азии по спидкубингу
Новое постановление санврача заработало в Нур-Султане
Ребенка сбили насмерть во дворе дома в Нур-Султане
Сокровища курганов Сарыарки
Работники спецЦОНов с полицейскими обогащались на незаконной регистрации авто
Убил знакомого из-за сообщения в WhatsApp житель Нур-Султана
"Квартет" юных разбойников с ножом избивал и грабил прохожих в Алматы
Динара Садуакасова отказалась участвовать в шахматной олимпиаде
Тела многодетных супругов нашли в запертой квартире в Атырау
Изнасилование 11-летнего мальчика расследуют в Алматы
Опубликован список обладателей образовательных грантов
Рассылку об отмене поездов из-за коронавируса прокомментировали в КТЖ
Закутанного в целлофан мужчину обнаружили во дворе дома в Экибастузе
Тела женщины с детьми нашли в квартире в Алматы: о страшных криках рассказали соседи
Льготное дизтопливо для уборки урожая перепродавали предприниматели в Казахстане
Цифровое пространство в Казахстане изменится в ближайшее время
МВД начал рассылать казахстанцам SMS с предупреждениями
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 августа
Пропавшая в Костанайской области 5-летняя девочка найдена мертвой
Дворец на разграбление
На рассылку о новом локдауне с 1 сентября ответили в Минздраве
Казахстан начнет экспортировать мясо в Саудовскую Аравию
На какую поддержку может рассчитывать женщина с ребенком в Казахстане
Долговая яма кредитных товариществ Казахстана
Неожиданный прогноз по коронавирусу дали в Минздраве Казахстана

Читайте также

Происшествия , Видеогалерея
Бил кирпичом по голове: жестокое нападение на павлодарку по…
Происшествия , Видеогалерея
Тюлени стали чаще нападать на отдыхающих в Актау
Происшествия
Январские события: полиция расследует 40 дел о превышении в…
Происшествия , Спецоперации
ОПГ в автоЦОНе: в "Правительстве для граждан" прокомментиро…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]