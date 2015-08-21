"АрселорМиттал Темиртау" отсрочил решение о снижении зарплаты сотрудникам

АО "АрселорМиттал Темиртау" пока не будет снижать фонд заработной платы своим сотрудникам, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу металлургической компании.
Такое решение было принято после введения в Казахстане плавающего обменного курса
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"В свете недавних изменений в валютном регулировании АО "АрселорМиттал Темиртау" заявляет о том, что компания откладывает свое решение о снижении заработной платы работникам предприятия на 25%. Следующее заявление компания сделает в надлежащий срок, при необходимости", – указывается в распространенном сообщении.
В настоящее время АО "АрселорМиттал Темиртау" пересматривает свои возможности и продолжает переговоры с заинтересованными сторонами.
В начале августа руководство компании сообщило о намерении сократить на 25% зарплату сотрудников. Однако госинспектор труда отменил данный приказ, так как в соответствии с требованием п. 3 ст. 11 Трудового кодекса РК он является недействительным. Администрация компании проигнорировала этот запрет. По этой причине госинспектор через суд Темиртау добился отмены исполнения приказа о снижении фонда заработной платы.