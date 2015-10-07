Арсен Венгер "переплюнул" коллег по АПЛ по сроку работы в одном клубе

Фото с сайта Sports.ru
Исследование Daily Mail показало, что тренеры АПЛ получают все меньше времени на работу со своими командами, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на Sports.ru.
Отмечается, что когда лига была запущена (сезон-1992/93), средняя продолжительность работы главного тренера составляла 3,24 года, а пять специалистов из 22 тренировали свои команды более пяти лет.
На октябрь 2015 года только один главный тренер в АПЛ возглавляет клуб более пяти лет – это Арсен Венгер, который находится в "Арсенале" 19 лет. Никто из остальных специалистов не работает на одном месте более 3 лет.
Средняя продолжительность работы 18 действующих тренеров АПЛ составляет 2,28 года. Если не брать в расчет Арсена Венгера, то этот срок составит лишь 1,29 года.
Всего со старта АПЛ произошли 133 тренерские отставки. Больше всего увольнений было зафиксировано в сезоне-2013/14 – 12 (в 20 командах).
Из клубов, ныне выступающих в АПЛ, "Челси" и "Тоттенхэм" расставались с главными тренерами чаще всех – по 15 раз.
Самый высокий средний срок работы тренеров за этот период наблюдается в "Манчестер Юнайтед" (7,65 года) и "Арсенале" (7,58). Самый низкий – в "Саутгемптоне" (1,31) и "Кристал Пэлас" (1,12).