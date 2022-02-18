Арсенал оружия и гранаты нашли в лесополосе по дороге на Медеу

Сотрудникам учреждения ЛА-155/18 ДУИС по городу Алматы стало известно о тайнике с оружием, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.
"От следственно-арестованных, задержанных за участие в массовых беспорядках в Алматы, была получена оперативная информация о тайнике с оружием и боеприпасами. Сотрудники оперативного отдела нашего учреждения при содействии коллег из УКП и управления полиции Медеуского района в лесополосе, что ведет к урочищу Медеу, выявили локацию тайника. Следует, что подозреваемые перед своим разоблачением успели спрятать оружие и боеприпасы. Примечательно: чтобы в последующем быстро отыскать дерево, рядом с которым спрятан схрон, фигурант оставил метку. По ней, собственно говоря, мы и соориентировались", – рассказал заместитель начальника по оперативной работе учреждения ЛА-155/18 ДУИС по городу Алматы Азамат Аманжолов.
Оружие и боеприпасы были завернуты в тряпки. Револьвер, обрез, патроны, гранаты, дымовые шашки следственно-оперативная группа изъяла и приобщила к материалам уголовного дела по ст.287 ч.2 УК РК. Принадлежность содержимого тайника установит судебно-баллистическая экспертиза.