Арсенал оружия изъяли в ходе спецоперации в Алматы сотрудники УБОП и КНБ

Спецоперации

Сотрудники Управления по борьбе с оргпреступностью ДП совместно с Департаментом КНБ по Алматы провели спецоперацию, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Кадр из видео

По данным полицейских, почти 10 единиц огнестрельного оружия, обнаруженных в тайнике, могли быть похищены во время трагических январских событий.

«Задержан гражданин Ж., 1984 года рождения, в доме которого было обнаружено и изъято восемь нарезных карабинов, одно ружье, оптический прицел и два охотничьих ножа. Тайник был укромно спрятан от посторонних глаз в подсобном помещении.

По оперативным данным, этот арсенал был похищен в январе этого года с одного из оружейных магазинов мегаполиса. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст.291 ч.3 УК РК. Другие обстоятельства устанавливаются», – рассказал начальник Управления по борьбе с организованной преступностью ДП Алматы Жанат Нургалиев.

Оружие направлено на судебно-баллистическую экспертизу.

 

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