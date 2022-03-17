В одном из гаражей Усть-Каменогорска полицейские обнаружили арсенал оружия, который был спрятан в тайнике, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДП ВКО.

При обыске было изьято:

- боевой пистолет марки «ТТ», калибра 7, 62 мм. У этого же пистолета дополнительно имелся самодельный сменный

ствол для стрельбы из 9 мм. патронов;

- обрез гладкоствольного ружья марки «ИЖ-18»;

- множество боевых патронов в количестве свыше 450 штук, различного калибра, в том числе 5.45, 7.62 и 9 мм, соответственно.

Согласно криминалистического исследования все изъятое оружие находится в исправном, боевом состоянии и полностью пригодно для стрельбы.

«По данному факту в отношении 47-летнего мужчины начато досудебное расследование по статье 287 ч.3 УК РК, санкция которой предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы», - отметил заместитель начальника ДП ВКО Талгат Шаяхметов.

В настоящее время устанавливается, для каких целей данный гражданин хранил это оружие и не использовалось ли оно ранее при совершении преступлении, добавил он.