​Аршавин остается…

По окончании чемпионата Казахстана по футболу его участники с различной степенью интенсивности стали задумываться о сезоне 2018 года. И больше всего новостей, в основном сенсационных, в последние дни пришли из стана серебряных медалистов страны – футбольного клуба «Кайрат».

Начнем с приятной: клуб еще на год подписал контракт с россиянином Андреем Аршавиным, который в кайратовской майке за 2 сезона провел 71 матч и забил 21 гол. Зато об отъезде из Алматы объявил лучший бомбардир Казахстана 3 последних сезонов Жерар Гоу (более 100 забитых мячей). Сообщается, что предложений у нападающего из Кот д’Ивуара достаточно – из России, Китая, Турции, ОАЭ, Испании и США, но куда отправится главный го­леадор «Кайрата» – пока не ясно.

Впрочем, тут же пришло сообщение о подписании «Кайратом» двухлетнего контракта с другим ивуарийцем – защитником Седриком Гогуа, который с лета 2017 года выступал за «Кайрат А».