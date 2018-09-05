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​Қаршыға быстрее всех
Чингиз Ташенов, Акмолинская область

Зрителями этого зрелищного и массового состязания стали не только есильцы, но и многочисленные гости из соседних районов. С их открытием собравшихся поздравил аким Есильского района Талгат Ерсеитов, который подчеркнул, что развитие национальных видов спорта очень важно для сохранения традиций, культуры и истории казахского народа.

Программа скачек включала три вида состязаний на разных дистанциях – байгу на 7 и 14 км и аламан байгу на 21 км. Призовой фонд мероприятия состоял из двух легковых автомобилей, а также крупных денежных поощрений за призовые места в каждой дисциплине и памятных сувениов. В них состязались всадники на скакунах из 20 регионов республики.

По итогам соревнований в байге на 7 км победил жокей Есентур из ВКО на скакуне по кличке Иман. В байге на 14 км первым к финишу примчался также наездник из ВКО Мыктыбек на коне по кличке Сабыр, получивший в награду автомобиль Lada Granta. А в самом зрелищном виде состязаний, аламан байге, главный приз – автомобиль Сhevrolet Niva – с помощью своего скакуна по кличке Қаршыға завоевал есилец Жаксылык Кусаинов.

В этот праздничный день ярким и незабываемым сюрпризом для зрителей стали показательные выступления команды Ивана Шатховича из Астаны. Именитые наездники, воспитанники тренера Ержана Магжаева Виктория Котина, Дарья Жаракова, Мария Игупаева и Абзал Нарынбай верхом на своих лошадях продемонстрировали скорость и ловкость в джигитовке и других национальных конно-спортивных играх.

Время, проведенное на ипподроме, несомненно, запомнится каждому зрителю. Это и дружеское общение в приятной компании, и азарт болельщиков на соревнованиях скакунов, и угощение вкусным пловом от известного на всю округу повара Ергаша Османова, и вокальные номера в исполнении любимого певца Марата Байтемирова. Все это слилось в большой и успешно прошедший праздник в честь дня рождения родного города Есиль.

– Безусловно, все это потребовало больших финансовых затрат, многих сил и энергии, а потому хочется искренне поблагодарить организаторов и спонсоров нашего праздника, который удался на славу! – поделился своими впечатлениями житель Есиля Рамазан Жусупбеков.

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