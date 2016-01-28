​Art-энергия и мы

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Марина МИХАЙЛОВА

Об этом на презентации в Алматы сообщили организаторы фестиваля – руководитель молодежного ресурсного центра «Астана Жастары» Ануар Нурпеисов и директор агентства FUNK Майра Измайлова. Человек, его мысли и деятельность являются основным источником развития, двигателем, генератором новых идей, инновационных достижений, считают они. В нынешнем году художникам предлагается начать исследование потенциала человеческой энергии, способов воздействия ее на среду, способов ее фиксации и выражения, буквального и метафизического.

Astana Аrt Fest – это площадка взаимодействия представителей различных творческих направлений современного искусства. Фестиваль призван вывести искусство Казахстана на новый, более высокий профессиональный уровень. Art Fest впервые прошел в столице, на бульваре Нуржол, в 2015 году в рамках празднования Дня города и привлек более 300 тыс. посетителей. Его участниками стали более 60 художников, дизайнеров, архитекторов, фотографов из Казахстана, Италии, России, Франции, Германии, США, Нидерландов. Фестиваль состоял из трех тематических зон, отражающих идею выставки Astana Expo 2017: «Энергия огня», «Энергия воды» и «Энергия воздуха». Были представлены и инновационные проекты в области энергетики и IT-технологий.

– Нынешний праздник современного искусства также объединит художников, архитекторов, дизайнеров, фотографов со всего мира, – отметили его устроители. – Кроме того, к участию приглашаются музыканты и артисты театров. Программа Astana Art Fest 2016 включает в себя паблик-арт, медиа-арт, перформанс, дизайн, архитектуру и музыку.

Сама презентация второго фестиваля тоже вылилась в культурное мероприятие. Фойе одного из многофунк­циональных комплексов города, где она проходила, превратилось в огромную инсталляцию, украшенную арт-композициями, картинами разных стилей и жанров. В создании этого арт-пространства приняли участие художники и дизайнеры Ассоль Сас, Мария Пальчикова, Мими Ильницкая, Чарли Сворд, Рау­шан Аспандиярова, Ержан Танаев, Марат Сагит. Свои видео- и аудиоинсталляции представил и специальный гость – немецкий дизайнер Люк Бэнетт.

Astana Art Fest 2016 пройдет в Астане с 4 по 6 июля. 

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