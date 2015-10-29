Art-корень Свежий выпуск 453 Наталья ВАЛУЙСКАЯ

фото Юрия БЕККЕРА

Организаторы хотели показать через деятельность разнообразных арт-институций, что же представляет собой современный арт-рынок. Среди приглашенных творческих центров, салонов и галерей обозначились девять наиболее активных городских арт-площадок. Именно они определили содержание проекта, символически объединившего в названии искусство и событие, факт.

К примеру, галерея авторской керамики Clay House предложила зрителям очаровательные произведения постоянных авторов. Большой раздел подготовила галерея Duniya Art – содружество уйгурских художников. В числе экспериментальных площадок, где царит особая творческая атмосфера, выделяется галерея Rarity, которая представила произведения художников Востока и Запада и антиквариат.

Художественная галерея «ОЮ» вызвала интерес гостей персональной выставкой Досбола Касымова. Известный художник создал серию работ одного формата с изображением юрты как элемента национальной культуры, интерпретированного через призму прославленных мастеров.

Подобные проекты хороши тем, что подчеркивают особенность каждой арт-институции как очага культуры и искусства – важнейшей составляющей в зарождении и росте казахстанского арт-рынка. Нынешний, посвященный 80-летию музея, понимается шире, чем традиционная выставка, поскольку объединяет в своем пространстве разные галереи и имена, стили и виды искусства, авторские и групповые художественные концепции. Так считает координатор проекта Екатерина Резникова.

Галерейное движение уподобляется живому организму: некоторые арт-площадки прекращают свою деятельность, иные начинают и вносят вклад в развитие частного коллекцио­нирования, делая произведения современных художников коммерчески востребованными. Сегодняшнее состояние отечественного арт-рынка – тема, требующая размышления, осмысления и большого разговора. Организаторы и участники планируют обсудить круг вопросов, связанных с частным коллекционированием и перспективами его развития.