Арт-моб в метро

Показательный арт-моб в исполнении воспитанников специализированного военного лицея «Арыстан» при Образовательном фонде Н. Назарбаева­ был посвящен Дню защитника Отечества. 80 статных лицеистов устроили на станции Алмалы завораживающее шоу.

Патриотическая песня «Сагыныш» придала юным кадетам необходимый настрой, и демонстрация отточенных до совершенства навыков владения оружием проходила в полной тишине, нарушаемой лишь шумом курсирующих по расписанию по­ездов. Высочайшее мастерство курсантов военного лицея «Арыстан» было по достоинству оценено пассажирами метро, от увиденного забывшими, к слову, о своих делах.

- Мне доводилось наблюдать за сменой почетного караула в Афинах, - поделился впечатлениями турист из Петропавловска Мухтар Макжанов. - Четкая и слаженная работа даже двух часовых захватывает все внимание, а когда в ритме единого отлаженного механизма действуют сразу 80 кадетов - это, я вам скажу, незабываемое по красоте зрелище!

Цель столь эффектной совместной акции КГП «Метрополитен» и специализированного военного лицея «Арыстан» - популяризация воинской службы, воспитание духа патриотизма и служения Родине среди подрастающего поколения.

Уак МАНБЕТЕЕВ,

фото Бориса Бузина

Алматы