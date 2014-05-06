Арт-моб в метро

Показательный арт-моб в исполнении воспитанников специализированного военного лицея «Арыстан» при Образовательном фонде Н. Назарбаева был посвящен Дню защитника Отечества. 80 статных лицеистов устроили на станции Алмалы завораживающее шоу.
Патриотическая песня «Сагыныш» придала юным кадетам необходимый настрой, и демонстрация отточенных до совершенства навыков владения оружием проходила в полной тишине, нарушаемой лишь шумом курсирующих по расписанию поездов. Высочайшее мастерство курсантов военного лицея «Арыстан» было по достоинству оценено пассажирами метро, от увиденного забывшими, к слову, о своих делах.
- Мне доводилось наблюдать за сменой почетного караула в Афинах, - поделился впечатлениями турист из Петропавловска Мухтар Макжанов. - Четкая и слаженная работа даже двух часовых захватывает все внимание, а когда в ритме единого отлаженного механизма действуют сразу 80 кадетов - это, я вам скажу, незабываемое по красоте зрелище!
Цель столь эффектной совместной акции КГП «Метрополитен» и специализированного военного лицея «Арыстан» - популяризация воинской службы, воспитание духа патриотизма и служения Родине среди подрастающего поколения.
Уак МАНБЕТЕЕВ,
фото Бориса Бузина
Алматы