Арт-проект казахстанского павильона на EXPO в Дубае вошел в Книгу рекордов Гиннесса

Культура
Фото из источника
2 февраля арт-проект «Картина Мира», представленный на Национальном павильоне Республики Казахстан на Всемирной выставке EXPO 2020 Dubai удостоился сертификата Книги рекордов Гиннесса, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АО «НК «QazExpoCongress».     

Торжественная церемония вручения сертификата состоялась на сцене павильона Казахстана

Арт-проект «Картина Мира» является полотном – прообразом планеты Земля, на котором с помощью кисти и красок оставили свои штрихи посетители павильона со всего мира. Размер холста соответствует по длине и ширине уменьшенным физическим параметрам нашей планеты.

Основная идея картины созвучна с темой выставки EXPO 2020 Dubai «Объединяя умы, создавая будущее». Цель арт-проекта - объединить людей, живущих на нашей планете в одном произведении искусства, расположенном на территории Национального павильона. Картина символизирует такие ценности, как мир, единство, гармония и дружба. Организаторами проекта выступила казахстанская компания DPARTNERS.



На сегодняшний день свой «след» на картине оставили более 1900 посетителей и гостей павильона из 193 стран мира. Среди них были и мировые знаменитости, такие как голливудская актриса Бай Линг, американский боксер-профессионал Рой Джонс, казахстанский режиссер Тимур Бекмамбетов, российская певица Валерия, казахстанский профессиональный велогонщик Александр Винокуров и другие.

Арт-проект удостоился сертификата Книги рекордов Гиннеса за самое большое количество человек, которые рисовали кистью и передали её по цепочке.




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