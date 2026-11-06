Артефакт, ставший брендом страны

Наследие
Асет Калымов
собственный корреспондент по Алматинской области

Открытие Золотого человека свидетельствует о богатейшей культуре и истории Великой степи. 

фото из архива «КП»

Об этом и многом другом шла речь на международной научно-практической конференции «VII Иссыкские чтения», организованной совместно Государственным историко-культурным музеем-заповедником «Есік», КазНПУ им. Абая и Археологическим институтом провинции Шэньси (КНР). В работе форума приняли участие ученые Казахстана, Китая, Турции, Узбекистана, Азербайджана и Италии.

Как напомнил директор музея «Есік» Азимхан Койлыбаев, в далеком 1970 году при раскопках сакских курганов близ райцентра Иссык (ныне Есик), что в 50 км на восток от Алматы, группа казахстанских археологов под руководством доктора исторических наук Кималя Акишева обнаружила древнюю погребальную камеру, срубленную из стволов тянь-шанской ели. В захоронении были найдены свыше 4 000 золотых предметов, железные меч и кинжал, бронзовое зеркало, глиняные, металлические и деревянные сосуды. Немного позже из этих фрагментов и была создана уникальная реконструкция одежды, получившая название Золотой человек.

Археологическая находка, позволившая по-новому взглянуть на наши истоки, по сию пору остается самой значительной в истории Казахстана. В 2011 году рядом с царским могильником открылся музей-заповедник «Есік», в охранную зону которого вошли 114 сакских курганов, а также древние поселения Рахат и Орикты.

В течение последних девяти лет казахстанские и китайские ученые проводят на данной территории совместные археологические раскопки. В частности, на палеолитической стоянке Рахат, которую эксперты называют резиденцией сакских царей, были выявлены 16 культурных слоев, найдены артефакты разных периодов – от каменного века до Средневековья.

На выставке, прошедшей в рамках форума, были представлены результаты реставрационных и реконструкционных работ, проведенных с экспонатами музея «Есік». По оценкам специалистов, наши предки создавали художественные творения высочайшего уровня, до сих пор поражающие воображение.

– Технологии и инструменты, которыми пользовались древние мастера при изготовлении уникальных ювелирных изделий, до сих пор остаются загадкой, – отметил археолог Туралы Тулегенов. – На одной из серебряных чаш, найденных около воина, было высечено 26 рунических знаков – следы самой древней письменности в Центральной Азии. Надпись, получившая название «Иссыкское письмо», и поныне изучается учеными из разных стран. Памятник старины свидетельствует, что история государственности древних саков и уйсуней на казахской земле насчитывает 2,5 тысячи лет. 

В последние годы музей-заповедник наладил тесные партнерские отношения с рядом алматинских вузов. По словам преподавателя КазНПУ, кандидата исторических наук Галымжана Бексеитова, студенты проявляют огромный интерес к археологическим раскопкам. В прилегающих к Есику селах Рахат и Орикты ребята изучают курганные захоронения уйсуньского периода, слушают лекции музейных работников об истории возникновения могильников, уникальных артефактах. 

– Нынешним летом в ходе двухнедельной полевой практики на одном из иссыкских курганов было найдено много артефактов, в том числе фрагменты керамических сосудов, лошадиной сбруи, зеркал, а также золотые украшения и изделия из железа, – рассказал ученый. – Надо видеть, с каким энтузиазмом и увлеченностью ребята принимаются за дело, приезжая в Есик! С азартом следопытов они знакомятся с фактами из истории и культуры древних племен, живших на территории Алматинской области. Безусловно, в ходе раскопок студенты приобретают бесценные навыки в исследовании исторических памятников. 

По общему мнению участников форума, изу­чение наследия Золотого человека требует комплекс­ного анализа археологических источников, погребальной обрядности, художественных традиций и историко-культурных связей ранних кочевников. Необходимо продолжить комплексное исследование Иссыкского могильника и других памятников сакской эпохи с применением архео­генетики, антропологии, палеогеномики, радио­углеродного датирования и цифровых технологий. 

Планируется шире использовать геоинформационные системы, дистанционное зондирование, аэрофотосъемку, картографирование и трехмерную фиксацию курганов. При этом сохранение археологических объектов и артефактов невозможно без их консервации, научной реставрации, документирования и музеефикации.

Как подытожили ученые, у нас есть высокий пласт духовности, который мы должны передать потомкам. Для этого нужно объединить усилия научного сообщества, музеев, образовательных учреждений и зарубежных партнеров. 

#музей #наследие #артефакт #Алтын адам

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