Артефакты – вещь упрямая

Статьи,Наследие
Серик Кабдулов
собственный корреспондент по Атырауской области

Новые открытия и находки еще раз доказывают, насколько Прикаспий богат историческими памятниками

В Атырау представлены новые архео­логические данные о средневековых городах. Ушкан, Карагайлы, Ащысай – это заново открытые древние города Золотой Орды на территории региона. Все они, как показывают найденные артефакты, были хорошо развитыми, дома имели канализацию и водопровод. Археологи государственного историко-культурного­ музея-заповедника «Сарайшык» в ходе комплексных археологических раскопок выявили около 250 ценных археологических артефактов. Кроме того, в результате исследований раскрыты и введены в научный оборот структурные элементы жилых домов, общественных зданий и караван-сараев, характерных для периода Золотой Орды.

Директор музея-заповедника Абельсеит Мухтар заявил, что новые находки и данные о древних городах распространяются через ведущие научные учреж­дения разных стран.

– Научные работы наших ученых направляются в ведущие мировые научные учреждения, включая библиотеку Конгресса США, библиотеки в Риме, университет Анкары, научно-исследовательские организации России и Узбеки­стана, способствуя популяризации наследия прошлого среди зарубежного научного сообщества, – отметил Абельсеит Мухтар.

В целом территория Атырауской облас­ти настолько богата на исторические памятники, что претендует на лидерство в масштабе страны. Много познавательного было озвучено на прошедшей в Атырау республиканской научно-практической конференции «Атырау оқулары». Как говорит доктор исторических наук, профессор, член-корреспондент­ Международной­ академии архитектуры стран Востока Серик Ажигали, история края изучается десятилетиями. И новые открытия еще впереди.

– Двадцать лет назад мы прошли от местечка Кайнар Жылыойского района до Балкудука Курмангазинского района, собрали информацию почти по всем знаковым сооружениям, подготовили «Свод историко-культурных памятников Атырауской области», часть из них паспортизировали. Потенциал для туризма здесь огромный. К примеру, круглые надгробные камни есть только в Атырауской области, также здесь мы обнаружили очень высокие надгробные камни в виде столбов с красивой резьбой. Исследовали более 500 курганов, построек, сделали паспорта 700 объектов и 687 эскизных зарисовок памятников. Там мы обнаружили жилые строения – уникальные исторические сооружения наших предков XVIII–XIX веков. Их необходимо еще исследовать, – считает Серик Ажигали.

Самым ценным памятником для Казах­стана является религиозно-бытовой­ комп­лекс «Кайнар». Он расположен в 200 км к юго-востоку от города Кульсары. Он включает две могилы, мечеть-медресе, 35 саганатамов, 75 валунов, 350 могильных камней. Место расположения – большая и широкая впадина, поэтому комплекс можно увидеть, поднявшись на высокие холмы. Согласно исследованиям, мечеть-медресе в свое время построил известный Досжан ишан (1812–1896 гг.).

– Большой туристический потенциал видится и в Кызылкогинском районе, где немало исторических памятников, возведенных на высоком архитектурном уровне. В Курмангазы много памятников деревянного зодчества, – говорит Серик Ажигали.

Еще одной из заметных историчес­ких достопримечательностей являются Нарынские пески, охватывающие три района Атырауской области. Как рассказал заведующий отделом археологии каменного века Института археологии им. Маргулана Талгат Мамиров, геологическая история региона тесно связана с наступлением и отступлением Каспийского моря.

– Нарынкумы площадью около 40 тысяч квадратных километров являются огромным пустынным массивом с собственной экосистемой между реками Едил и Жайык. Открытие новых культурных слоев свидетельствует о том, что в этой зоне большая вероятность нахождения крупных поселений и могильников эпохи энеолита. Дальнейшее изучение этих объектов очень важно для формирования реальной картины исторического прошлого региона, – отметил Талгат Мамиров.

Во время конференции председатель русского этнокультурного объединения «Былина» Андрей Кораблев рассказал об уникальных находках, которые необходимо связывать с определением этнического состава населения местности.

Крайне редки те случаи, когда материальные артефакты дошли до наших времен почти в первозданном виде. Один из таких – находка во время археологических раскопок золотоордынского городища Актобе-Лаэти.

– К загадкам Актобе-Лаэти можно отнести гипсового слоненка, найденного в 2000-х годах. Фигуру животного, абсолютно не типичного для степей Казахстана, мог­ли завезти купцы из Индии, либо его изготовил мастер, который бывал в тех местах, где водятся слоны. Гипс очень распространен в нашей местнос­ти и редкостью не является. Находка может говорить о том, кто мог населять древний город. Частично пролить свет на этнический состав жителей городища могли бы знаки, которые оставляли ремесленники на своих изделиях, – отметил Андрей Кораблев.

Именно такие находки могут в будущем раскрыть многие тайны средневековых городов. Научно-практическая конференция, которая проводится в Атырау уже третий год подряд, в этом году впервые получила статус респуб­ликанской. Обсуждения, обмен мнениями между учеными, археологами и краеведами в регионе, где проходил Великий шелковый путь, важны для будущего поколения. Участники конференции подтвердили свое участие в будущих археологических раскопках, возможных экспедициях, которые позволят открыть новые грани истории Великой степи.

#Атырау #наследие #история #археология #Прикаспий

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