Артём Саркисян завоевал историческую «бронзу» Азиатских игр по фехтованиию

На XX летних Азиатских играх продолжается очередной соревновательный день по фехтованию.

Фото: НОК

В мужской сабле представитель сборной Казахстана Артём Саркисян в полуфинале встретился с трёхкратным олимпийским чемпионом О Сан Уком (Южная Корея) и уступил со счётом 9:15, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма и спорта

По данным НОК, О Сан Ук является трёхкратным олимпийским чемпионом.

Артём Саркисян также выступал на Азиатских играх в Ханчжоу в 2023 году, где остановился на стадии четвертьфинала.

Отметим, что с 1994 года Артём Саркисян стал первым представителем Казахстана, завоевавшим медаль Азиатских игр в личных состязаниях по фехтованию на саблях.