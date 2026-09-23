Артём Саркисян завоевал историческую «бронзу» Азиатских игр по фехтованиию

Азиада

На XX летних Азиатских играх продолжается очередной соревновательный день по фехтованию.

Фото: НОК

В мужской сабле представитель сборной Казахстана Артём Саркисян в полуфинале встретился с трёхкратным олимпийским чемпионом О Сан Уком (Южная Корея) и уступил со счётом 9:15, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма и спорта

По данным НОК, О Сан Ук является трёхкратным олимпийским чемпионом. 

Артём Саркисян также выступал на Азиатских играх в Ханчжоу в 2023 году, где остановился на стадии четвертьфинала.

Отметим, что с 1994 года Артём Саркисян стал первым представителем Казахстана, завоевавшим медаль Азиатских игр в личных состязаниях по фехтованию на саблях.

#Спорт #Азиада #фехтование

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