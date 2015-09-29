Артемия и браконьеры

В настоящее время сотрудники полиции, по сообщению пресс-службы ДВД, проводят постоянное патрулирование соленых озер Лебяжинского района области, чтобы пресекать любые факты браконьерства. К сожалению, незаконным промыслом цисты артемии салины занимаются не только многие жители сел района, но и горожане.
По всем выявленным фактам проводится досудебное расследование по статье 335 УК РК «Незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных или растений». Браконьерский лов артемии обусловлен тем, что это отличный корм для молоди ценных рыб и основа для производства некоторых лекарственных препаратов. Рачок пользуется спросом в России, Китае и еще ряде стран.
По данным прессы, килограмм очищенных и высушенных яиц артемии салина на рынке стран СНГ стоит порядка 30–35, на европейском – 45–50 долларов.