Артемия и браконьеры Свежий выпуск 583 Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар

В настоящее время сотрудники полиции, по сообщению пресс-службы ДВД, проводят постоянное патрулирование соленых озер Лебяжинского района области, чтобы пресекать любые факты браконьерства. К сожалению, незаконным промыслом цисты артемии салины занимаются не только многие жители сел района, но и горожане.

По всем выявленным фактам проводится досудебное расследование по статье 335 УК РК «Незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных или растений». Браконьерский лов артемии обус­ловлен тем, что это отличный корм для молоди ценных рыб и основа для производства некоторых лекарственных препаратов. Рачок пользуется спросом в России, Китае и еще ряде стран.

По данным прессы, килограмм очищенных и высушенных яиц артемии салина на рынке стран СНГ стоит порядка 30–35, на европейском – 45–50 долларов.



