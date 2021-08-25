Артиллерийский снаряд нашел житель Актюбинской области

Происшествия
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Фото: Polisia.kz
Артиллерийский снаряд уничтожили в Актюбинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.    

23 августа в отдел полиции Хромтауского района обратился житель села Тассай и сообщил, что возле села им обнаружен металлический ржавый предмет, похожий на артиллерийский снаряд.

Далее сельчанин перетащил его во двор своего дома.

Сотрудники полиции изъяли и уничтожили артиллерийский снаряд. По данному факту проводятся следственные действия по части 3 статьи 287 УК РК «Незаконные сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов».

Департамент полиции Актюбинской области предупреждает жителей, что подобные «интересные» находки могут быть очень опасны. Поднимать, переносить, пытаться их разобрать нельзя. Об обнаруженных предметах следует сразу сообщать в полицию.

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