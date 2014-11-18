Артисты Astana Opera достойно представили страну на международных конкурсах

Культура
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Сауле АХМЕТОВА
На конкурсе "Гран-при Сибири" в рамках III Международного форума "Балет XXI века" призерами стали ведущая солистка балета Astana Opera Айгерим Бекетаева, артисты балета театра Бахтияр Адамжан и Еркин Рахматуллаев, сообщает Kazpravda.kz.

В Красноярск приехали 50 участников из разных стран. Б. Адамжан и А. Бекетаева заняли второе место, Е. Рахматуллаев – третье, а победил россиянин Дмитрий Соболевский (Московский театр им. К. Станиславского и В. Немировича-Данченко). На заключительном гала-концерте Айгерим Бекетаеву и Еркина Рахматуллаева попросили снова исполнить танец "Павана" в постановке заслуженного деятеля РК Галии Бурибаевой на музыку Г. Форе.

– Ребята показали очень хорошие результаты. Их мастерство высоко оценило жюри во главе с сопредседателем, народным артистом СССР Вячеславом Гордеевым. Были отмечены профессионализм казахстанских участников и творческий рост балета Казахстана. А зрители, главные ценители, долго не отпускали наших артистов, – сказал художественный руководитель балета Astana Opera Турсынбек Нуркалиев.

На V Международном конкурсе в Пекине, в котором принимали участие танцоры из Австрии, Америки, Болгарии, Венгрии, Казахстана, Китая, России, Еркин Рахматуллаев получил третью премию. Среди приглашенных гостей из 13 стран было много представителей балетных школ, говоривших об успешном выступлении Еркина. Членам жюри особенно понравилась идея танца "Воспоминание" на музыку Р. Вагнера, где за несколько минут показана вся жизнь человека...

Также Еркин Рахматуллаев получил приглашение участвовать в конкурсах в Италии и им. Р. Нуриева в Будапеште. Победители признались, что эти творческие состязания дали им очень много в плане опыта и стали дополнительным стимулом работать еще лучше.

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