Артисты Минобороны РК выступят с концертной программой в Кремле

Фото с сайта mod.gov.kz
Творческий коллектив Центрального ансамбля Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил РК выступит с концертной программой в Кремлевском дворце в Москве, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на mod.gov.kz
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Как отмечается, выступление казахстанских артистов пройдет в рамках торжественного концерта ко Дню защитника Отечества России и станет своеобразным поздравлением военнослужащих дружественной российской армии.
"Эстрадно-симфонический оркестр, танцевальный коллектив и солисты представят российскому зрителю казахский и русский фольклор, а также танцевальные постановки. Со сцены в исполнении военных творческих коллективов Казахстана в этот день прозвучат музыкальные произведения казахстанских, российских и советских композиторов", – говорится в информации.
Отдельные выступления в рамках еще одного концерта артисты Министерства обороны Казахстана посвятят памяти погибших в авиакатастрофе артистов Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени Александрова.