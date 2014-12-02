Артисты подрались на юбилее Бурятского театра оперы и балета

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Ксения Воронина
Празднование 75-летия Бурятского академического театра оперы и балета омрачилось массовой дракой между артистами, передает Kazpravda.kz со ссылкой на региональный портал "Байкал-Daily".

Очевидцы и участники инцидента утверждают, что потасовка произошла 29 ноября на фуршете после гала-концерта, посвященного юбилею учреждения. Сообщается, что словесная перепалка переросла в потасовку. Зачинщиками драки предположительно стали артисты балета.

"Я так и не понял, почему драка началась, там уже все пьяненькие были, и я в том числе. Кажется, между собой дрались "балетники". Их стали разнимать, но от этого драка только усилилась", – сообщил один из участников происшествия, пожелавший остаться неизвестным.

Другой очевидец произошедшего сообщил агентству Росбалт, что ситуация накалилась до такой степени, что пришлось вызвать сотрудников вневедомственной охраны. "Приехала группа быстрого реагирования, они в касках приезжали, потому что невозможно было все это остановить. Пострадавшим вызвали "скорую", – сообщил он.

Вместе с тем, несмотря на наличие свидетелей, руководство театра опровергает информацию об инциденте. Заместитель директора театра Давид Дондупов заявил, что никакой драки не было. "Я говорю официально, что у нас массовой драки не было. После концерта был официальный банкет, но массовых драк не было. Может кому-то что спьяну почудилось", – заявил Давид Дондупов.

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Бурятский ордена Ленина государственный академический театр оперы и балета имени Г. Цыдынжапова был открыт в 1939 году в Улан-Удэ. Здание театра является памятником архитектуры федерального значения. Всего за 75-летнюю историю театра было поставлено более 300 спектаклей российской, мировой классики и по произведениям бурятских композиторов.

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