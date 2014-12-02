Артисты подрались на юбилее Бурятского театра оперы и балета

Празднование 75-летия Бурятского академического театра оперы и балета омрачилось массовой дракой между артистами, передает Kazpravda.kz со ссылкой на региональный портал "Байкал-Daily"
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Очевидцы и участники инцидента утверждают, что потасовка произошла 29 ноября на фуршете после гала-концерта, посвященного юбилею учреждения. Сообщается, что словесная перепалка переросла в потасовку. Зачинщиками драки предположительно стали артисты балета.
"Я так и не понял, почему драка началась, там уже все пьяненькие были, и я в том числе. Кажется, между собой дрались "балетники". Их стали разнимать, но от этого драка только усилилась", – сообщил один из участников происшествия, пожелавший остаться неизвестным.
Другой очевидец произошедшего сообщил агентству Росбалт
, что ситуация накалилась до такой степени, что пришлось вызвать сотрудников вневедомственной охраны. "Приехала группа быстрого реагирования, они в касках приезжали, потому что невозможно было все это остановить. Пострадавшим вызвали "скорую", – сообщил он.
Вместе с тем, несмотря на наличие свидетелей, руководство театра опровергает информацию об инциденте. Заместитель директора театра Давид Дондупов заявил, что никакой драки не было. "Я говорю официально, что у нас массовой драки не было. После концерта был официальный банкет, но массовых драк не было. Может кому-то что спьяну почудилось", – заявил Давид Дондупов.
Бурятский ордена Ленина государственный академический театр оперы и балета имени Г. Цыдынжапова был открыт в 1939 году в Улан-Удэ. Здание театра является памятником архитектуры федерального значения. Всего за 75-летнюю историю театра было поставлено более 300 спектаклей российской, мировой классики и по произведениям бурятских композиторов.