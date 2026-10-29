Артисты Приаралья выступили в Пекине и Берлине

Гостями праздничного вечера стали представители дипломатического корпуса и творческой интеллигенции Китая. Самобытную концертную программу публике представили известные виртуозы и признанные артис­ты: акын-импровизатор Мухтар Ниязов, мастера жырау Руслан Ахметов, Шолпан Бимбетова и Акмарал Ногайбаева, вокалис­ты Самал Байсеитова, Рауза Искакова, Гульфира Алиханова, Сымбат Тасбергенова, Индира Елубаева и Максат Макулбеков, фольклорный ансамбль областной филармонии, а также актеры Кызылординского областного казахского академического музыкально-драматического театра им. Н. Бекежанова.

По мнению режиссера концерт­ной программы Азизы Издикуловой, артисты Приаралья во всей красе представили богатейшую музыкальную культуру казахского народа и уникальные образцы традиционного искусства.

Отметим, что неделей ранее праздничный концерт «Сұлу Сырдан сазды сәлем» кызылординские артисты представили и в Берлине. Гостями вечера стали Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в ФРГ Нурлан Онжанов, представители казахской диаспоры, дипкорпуса, местные деятели культуры.

В концерте приняли участие фольклорный ансамбль «Ақмешіт», жыршы-жырау Серик Жаксыгулов, Марат Сугирбай и Гульназ Нагашбай, эстрадные певцы Айдос Шадаев, Ринат Усенов, Аружан Торегали и Рано Сабанкулова. Украшением программы стало выступление ансамбля танца «Томирис», представившего немецкой публике лучшие образцы национальной хореографии.

Добавим, в прошлом году в честь Дня Республики и 100-летия со дня основания первой столицы Казахстана Кызылорды такие концерты прошли в Швейцарии, Испании, Финляндии и Эстонии.