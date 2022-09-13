Аrtsport: 13 детских тренеров ранее судимы – прокуратура

Прокуратура Алматы рассказала о проверке соблюдения законности при финансировании детского спортивного и творческого заказов через программу "Аrtsport", сообщает Kazpravda.kz.

Так, по данным прокуратуры, с мая 2021 года на реализацию программы в Алматы было выделено 12,8 млрд тенге.

Предварительные результаты прокурорской проверки установили ряд нарушений законности.

Выявлены преступные схемы по хищению бюджетных средств. В частности, предоставлены акты выполненных работ на более 2 000 детей, которые находились за пределами страны, на больничном и вообще не посещавших секции и кружки. Количество протабелированных занятий составляет свыше 5 000.

Только 935 участников Аrtsport занимаются фактически в спортивных школах.

Установлены 13 тренеров, работающие с детьми, ранее судимые и привлеченные к ответственности за различные преступления.

При этом нарушение трудовых прав допускаются и в отношении самих тренеров, с которыми не заключались трудовые договоры, не производились пенсионные отчисления, отметили в пресс-службе.

По данным фактам прокуратурой города возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

Ряд материалов передан в органы уголовного преследования для принятия процессуального решения.

Кроме того,серьезные пробелы выявлены и в работе самого функционала платформы "Артспорт". Она не интегрирована с информационными системами госорганов, не защищены персональные данные детей, есть другие недостатки.

Проводится проверка с привлечением специалистов, добавили в прокуратуре.