Общество
Аrtsport до цугундера довел?
Ксения Черника

Содержание под стражей – такую меру пресечения избрал суд в отношении бывшего и. о. руководителя управления культуры, развития языков и архивов Шымкента.

Экс-чиновника, запомнившегося рукоприкладством в отношении своего подчиненного непосредственно на рабочем месте, обвиняют в хищении средств, выделенных из бюджета города на подушевое финансирование детского творчества через платформу Аrtsport.

В Антикоррупционной службе города сообщили, что расследование проводится «в отношении руководства городского управления культуры, развития языков и архивов и других должностных лиц».

По версии следствия, подозреваемые граждане через подконтрольные фирмы организовали хищение 10 млн тенге. Сделали они это путем внесения заведомо ложных сведений в информационную систему Аrtsport о детях, якобы посещающих творческие кружки спортивные секции. В производстве департамента находятся два факта хищения.

Всего в рамках спортивного государственного заказа в 2022 году Шымкенту выделено 2,3 млрд тенге. Неожиданно выяснилось, что этих средств не хватило даже на полгода. Неоплаченными оказались услуги, оказанные предпринимателями детям частично в мае и июне. Программу приостановили, пообещав не только закрыть долги, но и найти финансирование на продолжение работы кружков и секций.

Сейчас антикорр дополнительно проверяет аналогичные факты присвоения бюджетных средств, пытаясь разобраться, насколько законно финансы выделены отдельным частным предпринимателям.

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