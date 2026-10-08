Артур Ластаев: Общественные институты Казахстана способствуют укреплению межэтнического согласия

Общество

В Казахстане сформированы правовые и общественные механизмы, направленные на укрепление межэтнического и межконфессионального согласия. Об этом на четвертой сессии, проходящей в Варшаве конференции ОБСЕ по человеческому измерению, сообщил Уполномоченный по правам человека в РК Артур Ластаев.

Казахстан – многоэтническое и многоконфессиональное государство, ставшее домом для представителей более 120 этносов. Сегодня в стране активно действуют 957 этнокультурных объединений и свыше трех тысяч общественных структур, деятельность которых направлена на укрепление гражданского единства.

По словам Ластаева, Конституция и национальное законодательство защищают граждан от дискриминации по признакам происхождения, расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений и другим обстоятельствам.

В Казахстане гарантировано равенство всех граждан перед законом. За разжигание социальной, национальной, этнической, расовой или религиозной розни, в том числе через средства массовой информации и онлайн-платформы, предусмотрена ответственность

Он также отметил роль Народного Совета Казахстана в обеспечении общественного согласия. Это высший конституционный консультативный орган, представляющий интересы народа и содействующий общенациональному единству. В его состав входят 126 человек, в том числе 42 представителя этнокультурных объединений.

Представительство этнокультурных объединений предусмотрено и в общественных советах регионов. Их представители должны составлять не менее четверти состава таких советов. Это позволяет учитывать интересы этнических сообществ при общественном обсуждении и принятии решений.

Результаты исследований межэтнических отношений также показывают оценку ситуации в обществе. По данным Института прикладных этнополитических исследований за первое полугодие 2026 года, 93% опрошенных оценили отношения между этносами как спокойные и благоприятные. При этом 73% респондентов сообщили, что не сталкивались с нарушением своих прав по этническому признаку, а 87% положительно оценили меры по укреплению межэтнических отношений.

В ходе выступления Артур Ластаев также остановился на ситуации в религиозной сфере. Казахстан является светским государством, поэтому ко всем религиозным объединениям применяются единые требования законодательства. Сегодня в стране зарегистрировано более 4 тысяч религиозных объединений, представляющих 18 конфессий.

С 2025 года регулирование в религиозной сфере было смягчено по ряду направлений. В частности, снижена санкционная нагрузка за отдельные правонарушения и упрощены административные процедуры, связанные с распространением религиозной литературы и других материалов религиозного содержания.

Изменился и порядок определения мест для распространения религиозной литературы и предметов религиозного назначения. Если ранее такие места утверждались акиматами, то теперь действует согласительный порядок.

Упрощена и процедура создания регионального религиозного объединения. Теперь для этого достаточно инициативы как минимум двух местных религиозных объединений в одном регионе и поддержки не менее 500 граждан.

По словам Артура Ластаева, эти механизмы направлены на защиту прав и интересов различных этнических и религиозных сообществ, а также на укрепление взаимопонимания в общем гражданском пространстве.

#Казахстан #Ластаев #межэтническое согласие

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