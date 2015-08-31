Спорт
Ару из "Астаны" приблизился к тройке лидеров "Вуэльты" после 10-го этапа
Капитан казахстанской велокоманды "Астана" итальянец Фабио Ару приблизился к тройке лидеров общего зачета многодневки "Вуэльта" после 10-го этапа, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

Победителем этапа протяженностью 146,6 километра стал итальянец Кристиан Сбаральи из команды MTN-Qhubeka, опередивший в массовым спринтом немецкого велогонщика Giant-Alpecin Джона Дегенкольба. Третьим финишировал испанец Хосе Хоакин Рохас (Movistar). Лучшим в составе "Астаны" стал Фабио Ару с 27-м результатом.

Этап не внес изменений в топ-3 генеральной классификации, где лидирует голландец Том Дюмулен (Giant-Alpecin), вторым идет испанец Хоаким Родригес из российской "Катюши" (+57 секунд), а следом за ним колумбиец Эстебан Чавес (Orica GreenEdge, +59). При этом Фабио Ару поднялся на четвертое место, проигрывая лидеру минуту и 13 секунд.

Во вторник у пелотона на "Вуэльте" будет день отдыха.

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