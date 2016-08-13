​Арысь ликует

На центральной площади Арыси специально установили большой экран. Несмотря на позднее время, горожане начали собираться задолго до начала трансляции. С замиранием сердца люди смотрели, как спокойная и уверенная девушка делала один за другим подходы к штанге, подняв в сумме двоеборья вес в 259 килограммов. Это в три с половиной раза больше, чем весит сама Жазира! Ведь она выступала в весовой категории до 69 килограммов.

На центральную площадь города железнодорожников пришли не только фанаты тяжелой атлетики, но и все, кто болел за Жазиру. Они эмоционально сопереживали своей землячке, желая ей только победы. И в таком единодушии нет ничего удивительного. Девушка выросла на их глазах, здесь делала свои первые шаги в большом спорте, завоевала первые победы. Да и сейчас она – частый гость в родительском доме и, как только есть возможность улучить момент между тренировками, сборами, соревнованиями и учебой в ЮКГУ им. М. Ауэзова, едет домой, в Арысь.

В семье железнодорожника и домохозяйки Абдырахмана и Кулайхан Кудайкуловых – семеро детей. Жазира – пятая. Она никогда не скрывала свою привязанность к семье, родителям, маме и папе, братьям и сестрам. И все свои многочисленные победы посвящала своим самым близким людям.

– Жазира с детства была очень активной, физически развитой, – рассказывает отец спортсменки Абдырахман Кудайкулов. – С соседскими мальчишками в футбол играла, в асыки. Одевалась, как мальчик, – футболка, шорты, и все время повторяла: «я супербой, я супербой». Честно признаться, когда она увлеклась тяжелой атлетикой, мы были категорически против этого. И я, и жена неоднократно говорили, что это тяжелый, неженский вид спорта. А она все равно продолжала железки таскать по двору. Выбирала из кучи металлолома, что лежала в углу под забором, самые тяжелые и поднимала, растирая порой руки в кровь. Это и были ее первые тренажеры.

В школе, где училась девочка, спортивных секций не было. А в 11 лет Жазира пришла в спортивную школу по тяжелой атлетике. Ее первым тренером был Дюсебек Курманов, сумевший разглядеть в будущей олимпийской чемпионке волевой характер и природные физические данные. Своего первого наставника, открывшего дорогу в большой спорт, Жазира вспоминает всегда, когда поднимается в очередной раз на пьедестал почета.

– Посмотрите, сколько у нашей девочки медалей, – Кулайхан Кудайкулова бережно раскладывает награды дочери на большом столе. – За каждой из них стоит огромный труд, кровавые мозоли. Мы это видели и всегда поражались упорству, с каким она снова и снова бралась за тренировки. Ее мечтой было стать олимпийской чемпионкой. Она хотела этого особенно сильно после того, как победила на Юношеских олимпийских играх в Сингапуре в 2010 году. Мы за нее счастливы.

Успех Жазиры празднуют и в ее родном университете. Там даже подготовили специальный ролик о спортивной карьере девушки, который демонстрируют на большом экране. К слову, в декабре прошлого года в университете Жазиру признали лучшей спортсменкой ЮКГУ им. М. Ауэ­зова, вручив ей золотую статуэтку. Девушка своим выступлением на Олимпийских играх доказала, что она действительно лучшая.

– Жазира на Олимпиаде показала лучший результат за все годы, это ее личный рекорд, – говорит ректор ЮКГУ им. М. Ауэ­зова Жумахан Мырхалыков. – Целе­устремленная и напористая, она шла к своей цели и добилась ее, став первым олимпийским призером по тяжелой атлетике среди девушек-казашек.

Празднуют великолепное выступление спортсменки и в ОСДЮШОР по тяжелой атлетике, в которой она последние несколько лет занимается под руководством тренера Вячеслава Ню.

– Молодец, Жазира, – считает Андрей Макаров, директор ОСДЮШОР по тяжелой атлетике. – Всю жизнь она шла к этому дню. Хотелось, конечно, «золото», получилось в итоге второе место. Это огромный успех, который был достигнут в первую очередь благодаря ее огромному труду и, конечно, вкладу тренеров. Жазира в отличной спортивной форме и готова к другим большим спортивным результатам.