Арыстанбеку Мухамедиулы снова продлили арест

Общество
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Директор Национального музея РК Арыстанбек Мухамедиулы был взят под стражу в конце мая 2022 года.

Фото: egemen.kz

Бывшему директору Национального музея Республики Казахстан Арыстанбеку Мухамедиулы вновь продлили срок содержания под стражей, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу специализированного межрайонного следственного суда Астаны.

"Специализированный межрайонный следственный суд Астаны продлил срок нахождения под стражей подозреваемого Арыстанбека Мухамедиулы на 2 месяца", - говорится в сообщении суда.

Напомним, директор Национального музея РК Арыстанбек Мухамедиулы был взят под стражу в конце мая 2022 года. Внимание Агентства по противодействию коррупции привлекли траты на дорогостоящую международную выставку. Антикоррупционная служба по Астане начала досудебное расследование в отношении должностных лиц Нацмузея и других лиц по признакам хищения 146 млн тенге из бюджета при проведении международной выставки "Шествие Золотого человека по музеям мира". Общая сумма договора составила 1,2 млрд тенге.

Позже, в июле 2022 года, Антикор сообщил об еще одном расследовании: руководство Нацмузея заподозрили в хищениях из казны и при реализации в 2017-2018 годах проекта "Создание 3D-моделей объектов, включенных в Общенациональный перечень для популяризации объектов в информационных ресурсах". Стоимость работ была необоснованно завышена на 1,2 млрд тенге

В январе 2023 года срок ареста Мухамедиулы был продлен еще на месяц.

Также, в январе Антикоррупционная служба сообщила об аресте бывшего заместителя Национального музея РК Алмаза Нуразхана.

По информации Антикора, он в сговоре с Арыстанбеком Мухамедиулы участвовал в хищении из бюджета 221 млн тенге.

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