Арыстанбеку Мухамедиулы вновь продлили срок ареста

Директор Национального музея РК Арыстанбек Мухамедиулы был взят под стражу в конце мая 2022 года.

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Бывшему директору Национального музея Арыстанбеку Мухамедиулы снова продлили срок содержания под стражей, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу городского суда Астаны.

"Специализированный межрайонный следственный суд города Астана продлил срок санкционированной меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого Мухамедиулы Арыстанбека на 1 месяц", – говорится в сообщении.

Директор Национального музея Республики Казахстан Арыстанбек Мухамедиулы был взят под стражу в конце мая 2022 года.

"Антикоррупционной службой по городу Нур-Султану проводится досудебное расследование в отношении должностных лиц Национального музея Республики Казахстан и других лиц по признакам хищения бюджетных средств в сумме 146 миллионов тенге в рамках договора о государственных закупках по проведению международной выставки "Шествие Золотого человека по музеям мира. 28 мая 2022 года с санкции суда в отношении директора Национального музея Арыстанбека Мухамедиулы избрана мера пресечения "содержание под стражей", – сообщили в Антикоре.

Ранее сообщалось, что директору Нацмузея РК Мухамедиулы стало плохо из-за обысков Антикоррупционной службы. Экс-министр культуры попал в больницу.

Внимание Антикоррупционной службы привлекли траты на дорогостоящую международную выставку "Шествие Золотого человека".

"Антикоррупционной службой по городу Нур-Султану проводится досудебное расследование в отношении должностных лиц РГКП "Национальный музей Республики Казахстан" Министерства культуры и спорта РК по признакам хищения бюджетных средств в сумме 146 миллионов тенге в рамках договора о государственных закупках по проведению международной выставки "Шествие Золотого человека по музеям мира". Общая сумма договора составила 1,2 миллиарда тенге", - прокомментировал официальный представитель Агентства по противодействию коррупции РК Арман Тлеукенов.