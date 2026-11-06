Асем Орынбай принесла Казахстану первую лицензию на ОИ-2028

Спорт

Представительница национальной сборной команды Республики Казахстан Асем Орынбай успешно выступила в финале чемпионата мира ISSF по стендовой стрельбе, проходящего в городе Доха (Катар), передает корреспондент Kazpravda.kz

В финале дисциплины «скит» среди женщин казахстанская спортсменка заняла 5-е место, завоевав олимпийскую квоту на участие в XXXIV летних Олимпийских играх, которые состоятся в 2028 году в Лос-Анджелесе (США).

Особую значимость этому достижению придаёт тот факт, что данная олимпийская квота стала первой для Республики Казахстан среди всех видов спорта на предстоящие Олимпийские игры 2028 года.

Таким образом, именно стендовая стрельба открыла счёт олимпийским лицензиям Казахстана на Игры в Лос-Анджелесе.

Этот результат стал важным достижением для отечественного спорта, подтвердив высокий уровень подготовки казахстанских спортсменов и конкурентоспособность национальной сборной на международной арене.

Напомним, с 1 по 14 ноября 2026 года в городе Доха (Катар) проходит чемпионат мира ISSF по пулевой и стендовой стрельбе, в котором принимают участие более 1000 спортсменов из 90 стран мира.

Республику Казахстан на мировом первенстве представляют 30 спортсменов, из них:

* 12 спортсменов — по стендовой стрельбе;

* 18 спортсменов — по пулевой стрельбе.

#Спорт #стрельба #лицензия #ОИ2028

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