Асет Исекешев встретился с личным составом ДВД Астаны

Фото с сайта astana.gov.kz
Астана должна стать безопасным городом с нулевой терпимостью к любым правонарушениям. Об этом сказал аким столицы Асет Исекешев во время встречи с личным составом в здании столичного ДВД, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу городского акимата.
Как сообщается, градоначальник посетил объекты ДВД Астаны, ознакомился с работой полка дорожно-патрульной полиции ДВД, специальным отрядом быстрого реагирования, а также осмотрел вооружение и специальную технику правоохранительных органов.
Встреча со столичными полицейскими началась с минуты молчания в память о жертвах вооруженного нападения на здания райуправления внутренних дел и департамента КНБ в Алматы.
В ходе встречи Асет Исекешев отметил необходимость анализа эффективности взаимодействия полиции и готовность специальных служб к террористическим угрозам. Кроме того, были обсуждены необходимые меры по усилению борьбы с преступностью в городе, воспитанию у общественности нулевой терпимости к правонарушениям и важность профилактических мер.
"Как сказал Глава государства, нельзя мириться даже с самыми малыми правонарушениями. Так как ощущение вседозволенности создает почву для более серьезных преступлений", – отметил аким.
Он также подчеркнул роль и значение Местной полицейской службы, участковых инспекторов, которые должны работать по месту жительства и регулярно встречаться с населением, предупреждая конфликты в жилищно-бытовой сфере.
"Мы ставим цель превратить Астану в комфортный и безопасный город, в котором жители и гости столицы должны быть уверены, что их спокойствие и благополучие, имущественные права надежно защищены. И в вопросах обеспечения безопасности общества огромная роль отводится вам", – добавил аким.
Завершая встречу, Асет Исекешев поблагодарил полицейских за ежедневную службу и вручил ключи от спецмашин для личного состава ДВД столицы. Кроме того, отличившиеся сотрудники полиции получили благодарственные письма акима Астаны.