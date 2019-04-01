Асет Магауов назначен вице-министром энергетики РК
В Правительстве Казахстана произведен ряд кадровых изменений. Об этом сообщает пресс-служба Премьер-министра РК, передает Kazpravda.kz.
Постановлением Правительства Республики Казахстан Магауов Асет Маратович назначен на должность вице-министра энергетики РК. Болат Акчулаков освобожден от занимаемого поста согласно поданному заявлению.
А. Магауов родился 28 ноября 1972 года в поселке Кульсары Атырауской области. Окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности имени И.М. Губкина, проходил стажировку в Международном Валютном Фонде и Азиатском Банке Развития. Трудовую деятельность начал в 1994 году. В разные годы работал в АО «Тенгизмунайгаз», ЗАО «ННК «Казахойл», АО «НК «Транспорт нефти и газа», АО «НК «КазМунайГаз», ТОО «Тенгизшевройл», АО «Мангистаумунайгаз». В 2008–2010 гг. — вице-министр энергетики и минеральных ресурсов РК; 2010–2011 гг. — вице-министр нефти и газа РК; 2016–2017 гг. — вице-министр энергетики РК. С декабря 2017 года занимал должность генерального директора Ассоциации KAZENERGY.
Кроме того, Постановлением Правительства Республики Казахстан Абылкасымова Мадина Ерасыловна освобождена от должности первого вице-министра национальной экономики РК в связи с переходом на другую работу.
Приказом министра культуры и спорта РК Бораш Куат Кахарманулы освобожден от должности председателя Комитета языковой политики.
У «КазАвтоЖола» нет претензий к качеству реконструкции трассы Караганда – Балхаш. Зато есть отставание от графика работ. Какие проблемы к этому привели?
Хроники коммунальной реформы
Права за 200 тысяч тенге: работников спецЦОНа разоблачили в Актобе
Как распознать усовершенствованные инструменты «эфирных» взломщиков
Опубликован список обладателей образовательных грантов
Закутанного в целлофан мужчину обнаружили во дворе дома в Экибастузе
Тела женщины с детьми нашли в квартире в Алматы: о страшных криках рассказали соседи
Льготное дизтопливо для уборки урожая перепродавали предприниматели в Казахстане
МВД начал рассылать казахстанцам SMS с предупреждениями
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 августа
Пропавшая в Костанайской области 5-летняя девочка найдена мертвой
На рассылку о новом локдауне с 1 сентября ответили в Минздраве
Казахстан начнет экспортировать мясо в Саудовскую Аравию
На какую поддержку может рассчитывать женщина с ребенком в Казахстане
Неожиданный прогноз по коронавирусу дали в Минздраве Казахстана
Стратегия пересборки университетов Казахстана: реальность и возможности
16-летняя девочка-сирота выбросилась из окна 10-го этажа после изнасилования в Павлодаре
На 5 лет посадили супругов за призывы присоединить часть Казахстана к России
Экосистема инноваций
Казахстанскому индексу научного цитирования быть!
Когда объявили, что Сталин умер, она станцевала вальс!
Стабилизационные фонды: колоссальные средства тратились впустую
Истории от прокурора: о судебных ошибках, коррупции и Новом Казахстане
Как поддержать хлеборобов и спасти нынешний урожай пшеницы, ячменя и семян подсолнечника от возможного критического снижения цен на внешних рынках, обсудили в столице участники заседания «круглого стола», организованного Зерновым союзом РК