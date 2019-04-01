Кадровые назначения
Асет Магауов назначен вице-министром энергетики РК
В Правительстве Казахстана произведен ряд кадровых изменений. Об этом сообщает пресс-служба Премьер-министра РК, передает Kazpravda.kz.

Постановлением Правительства Республики Казахстан Магауов Асет Маратович назначен на должность вице-министра энергетики РК. Болат Акчулаков освобожден от занимаемого поста согласно поданному заявлению.

А. Магауов родился 28 ноября 1972 года в поселке Кульсары Атырауской области. Окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности имени И.М. Губкина, проходил стажировку в Международном Валютном Фонде и Азиатском Банке Развития. Трудовую деятельность начал в 1994 году. В разные годы работал в АО «Тенгизмунайгаз», ЗАО «ННК «Казахойл», АО «НК «Транспорт нефти и газа», АО «НК «КазМунайГаз», ТОО «Тенгизшевройл», АО «Мангистаумунайгаз». В 2008–2010 гг. — вице-министр энергетики и минеральных ресурсов РК; 2010–2011 гг. — вице-министр нефти и газа РК; 2016–2017 гг. — вице-министр энергетики РК. С декабря 2017 года занимал должность генерального директора Ассоциации KAZENERGY.

Кроме того, Постановлением Правительства Республики Казахстан Абылкасымова Мадина Ерасыловна освобождена от должности первого вице-министра национальной экономики РК в связи с переходом на другую работу.

Приказом министра культуры и спорта РК Бораш Куат Кахарманулы освобожден от должности председателя Комитета языковой политики.

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