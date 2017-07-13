Асету Исекешеву вручили медаль "25 лет СНГ"

Аким Астаны Асет Исекешев получил медаль "25 лет СНГ". Вручил ее генеральный директор НП "Деловой центр экономического развития СНГ" Владимир Савченко во время пленарного заседания XXV Международной ассамблеи столиц и крупных городов СНГ (МАГ), передает корреспондент Kazpravda.kz
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"От имени исполкома СНГ и Делового центра СНГ позвольте поздравить и вручить медаль "25 лет СНГ" акиму Астаны Асету Исекешеву и президенту МАГа Иреку Ялалову. Благодарю за то, что вы ведете активную работу по внедрению новых технологий", – сказал Савченко, вручая медали.
Гендиректор Делового центра экономического развития СНГ отметил молодой возраст столицы Казахстана и напомнил, что 25 лет назад в Алматы был подписан договор о создании Содружества.
"В этом же государстве 25 лет назад в Алматы был подписан договор о создании Содружества Независимых Государств, а сегодня мы присутствуем в столице, которой всего 19 лет. Это город, который был создан под руководством Президента Казахстана, человека, сумевшего за короткий срок поднять авторитет своего государства до мировых высот. 29 августа в ООН будет отмечен очередной день ядерного разоружения, автором идеи которого является Нурсултан Назарбаев", – подчеркнул Роман Савченко.