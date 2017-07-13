Асету Исекешеву вручили медаль "25 лет СНГ"

Политика
1257
Инга Селезнева
Аким Астаны Асет Исекешев получил медаль "25 лет СНГ". Вручил ее генеральный директор НП "Деловой центр экономического развития СНГ" Владимир Савченко во время пленарного заседания XXV Международной ассамблеи столиц и крупных городов СНГ (МАГ), передает корреспондент Kazpravda.kz

"От имени исполкома СНГ и Делового центра СНГ позвольте поздравить и вручить медаль "25 лет СНГ" акиму Астаны Асету Исекешеву и президенту МАГа Иреку Ялалову. Благодарю за то, что вы ведете активную работу по внедрению новых технологий", – сказал Савченко, вручая медали.  


 
Гендиректор Делового центра экономического развития СНГ отметил молодой возраст столицы Казахстана и напомнил, что 25 лет назад в Алматы был подписан договор о создании Содружества.

"В этом же государстве 25 лет назад в Алматы был подписан договор о создании Содружества Независимых Государств, а сегодня мы присутствуем в столице, которой всего 19 лет. Это город, который был создан под руководством Президента Казахстана, человека, сумевшего за короткий срок поднять авторитет своего государства до мировых высот. 29 августа в ООН будет отмечен очередной день ядерного разоружения, автором идеи которого является Нурсултан Назарбаев", –  подчеркнул Роман Савченко.

Популярное

Все
Как в гимназии № 27 Алматы воспитывают всесторонне развитых личностей
Предприятие по производству водосберегающего оборудования введено в строй в Таразе
Коммунальщик из Талдыкоргана рассказал о рабочих буднях
В СЭЗ «Хоргос» инвестируют триллионы тенге
Как готовят инженеров нового формата
Вопросы науки и образования должны войти в повестку Национального курултая
В основе политико-правовых взглядов Абая лежат принципы гуманизма и справедливости
Новая ферма в Акмолинской области стала второй в регионе по объему получаемого молока
Дан старт мероприятиям к юбилею Абая Кунанбаева
Когда комфортно буренкам на карусели
Врач спас пассажира прямо на борту
Андреев на вас не хватает!
Около двух тысяч SIM-карт изъяли у иностранца в Алматы
Пассажирский самолет потерпел крушение в Вашингтоне
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 29 января 2025 года № 63-НП «О рассмотрении на соответствие Конституции Республики Казахстан частей четвертой, пятой и шестой статьи 645 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан от 4 июля 2014 года»
В Петропавловске провели встречу, напомнившую о подвиге защитников и жителей города на Неве
Два миллиона туристов посетили Жетысу за прошлый год
Новый класс мужества появился в талдыкорганской школе
Несоответствие нормам выявил санитарно-эпидемиологический мониторинг объектов водоснабжения ЗКО
Нужны решительные меры без излишней волокиты
Кызылорда – наша гордость, слава, история
Горжусь тем, что говорю по-казахски
В столице наладили выпуск «дождевалок»
Счетчик есть, но его как бы нет
В столичных торговых сетях сняли ограничения по реализации картофеля
Институциональное становление Академии наук завершено
Буренки нынче довольны
Выставка «Мы не одни» открылась в Астане
Учиться будем только на отлично
На смену Гарри Поттеру
Казахстан подтвердил приверженность международным обязательствам в области прав человека
В стране стартует масштабная модернизация энергетической и коммунальной инфраструктуры
В колледже столицы созданы площадки для практики студентов
На перекрестке культур
Спешите видеть: Winter Asia Drift Show
«Барыс» прервал 12-матчевую серию поражений, победив дома «Сибирь»
Около 70 беглецов экстрадировали в Казахстан за год
Субсидии должны работать на продовольственную безопасность страны
Глава Нацбанка представил президенту информацию о Нацфонде и ЕНПФ
И даже деньги не спасают
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым 2025 годом
Закон РК О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях
Закон Республики Казахстан
Смогут ли «Жетысу» и «Семей» настичь «Кайрат»?
В МВД разъяснили нормы, запрещающие прогревать авто во дворах
МВД обратилось к казахстанским водителям
Новые госнаграды появились в Казахстане
Сигареты подорожают в РК
Главы государств и международных организаций поздравляют Токаева с Новым годом
Смертельная авария произошла на трассе в Павлодарской области
Паспорта и удостоверения личности попробуют выдавать через терминалы
Алматы – Туркестан – Ташкент – Самарканд – Шымкент – Алматы
Депутат высказалась об ажиотаже вокруг прогрева авто во дворах
Умную мусорную корзину изобрел школьник из Астаны
На 20% вырастет зарплата отдельных категорий гражданских служащих в 2025 году
Зимнее содержание дорог не выдерживает критики
Главные события - 2024: чем казахстанцам запомнился уходящий год
В Сарани будут выпускать телевизоры Samsung
Областная филармония в Кызылорде планировала купить 300 картин на завышенную сумму
Из шкур животных в СКО произвели 300 тонн высокопротеиновых кормовых добавок

Читайте также

Залог успешного государства
Токаев - о перспективах Казахстана в статусе «средней держа…
Международный год мира и доверия
В странах Центральной Азии реализуется ESG-повестка

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]