Ашимбаев будет принимать предложения по модернизации партии "Нұр Отан" через Facebook
Первый заместитель председателя партии "Нұр Отан" Маулен Ашимбаев открыл официальную страницу в Facebook, через которую намерен собирать предложения граждан по модернизации политической организации, передает Kazpravda.kz.
"Уважаемые друзья! Над идеей открыть свой личный аккаунт в Facebook я задумывался уже давно. Но ранее в силу каких-то причин это откладывал. Сегодня, когда в партии "Нұр Отан" идут масштабные процессы модернизации, мое появление в Facebook считаю вполне естественным и своевременным. Именно на этой площадке часто звучат очень интересные идеи, которые могут быть полезны, в том числе и для нашей политической организации", – написал Маулен Ашимбаев в своем первом посте.
Он отметил, что сегодня руководство партии занимается актуализацией и переформатированием ряда направлений ее работы. Начинаются новые партийные проекты.
"В этих условиях мы открыты к любым конструктивным предложениям. Готовы взаимодействовать и работать со всеми заинтересованными людьми, НПО и политическими организациями по реализации совместных проектов, которые будут способствовать дальнейшему развитию Казахстана, а также решению тех или иных социальных проблем. Если у Вас есть предложения по работе партии "Нұр Отан" (Nur Otan), конкретные идеи по ее модернизации или мнения по каким-то другим актуальным вопросам, Вы всегда можете отправить мне личное сообщение или написать на электронную почту m.ashimbayev@nurotan.kz. Уверен, что вместе мы сможем обсуждать здесь самые актуальные вопросы и менять жизнь к лучшему. Рассчитываю на интересный и конструктивный диалог!" – написал он.