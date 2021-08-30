Председатель Сената Парламента Республики Казахстан Маулен Ашимбаев поздравил казахстанцев с Днем Конституции, передает Kazpravda.kz
Уважаемые друзья!
Поздравляю всех с Днем Конституции!
Основной закон – важнейший гарант нашей независимости и государственности, единства и стабильности, залог дальнейшего процветания страны и благополучия ее граждан.
Конституция заложила прочный фундамент для развития Казахстана как демократического, светского, правового и социального государства. В этом направлении за последние годы проведена огромная работа. В предстоящий период особая роль принадлежит Конституции в рамках реализации модернизационной повестки Главы государства. Уважение к Основному закону – долг каждого гражданина страны.
Друзья, поздравляю всех с праздником, желаю всем крепкого здоровья, благополучия и успехов, а нашей Родине – Республике Казахстан дальнейшего поступательного развития и процветания!