Ашимбаев: "Конституция – важнейший гарант нашей независимости и государственности"

Политика
3220
Председатель Сената Парламента Республики Казахстан Маулен Ашимбаев поздравил казахстанцев с Днем Конституции, передает Kazpravda.kz со ссылкой страницу в Facebook спикера Сената.   

Уважаемые друзья!

Поздравляю всех с Днем Конституции!

Основной закон – важнейший гарант нашей независимости и государственности, единства и стабильности, залог дальнейшего процветания страны и благополучия ее граждан.

Конституция заложила прочный фундамент для развития Казахстана как демократического, светского, правового и социального государства. В этом направлении за последние годы проведена огромная работа. В предстоящий период особая роль принадлежит Конституции в рамках реализации модернизационной повестки Главы государства. Уважение к Основному закону – долг каждого гражданина страны.

Друзья, поздравляю всех с праздником, желаю всем крепкого здоровья, благополучия и успехов, а нашей Родине – Республике Казахстан дальнейшего поступательного развития и процветания!







