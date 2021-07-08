Ашимбаев потребовал от Минсельхоза решить проблемы с последствиями засухи

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Глава Сената РК Маулен Ашимбаев призвал Министерство сельского хозяйства обратить внимание на проблемы засухи и массового падежа скота в регионах страны, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Сената.
В ходе встречи с фермерами Алматинской области спикер Сената отметил, что немало аграриев в различных регионах Казахстана сейчас сталкиваются с засухой, а также её последствиями. Председатель палаты подчеркнул, что эта проблема для аграриев не нова, о важности её оперативного решения раннее уже высказывался и Президент страны.
"На последнем заседании Высшего совета по реформам Глава государства назвал решение вопросов засухи, которая отрицательно сказывается на состоянии животноводства, в числе приоритетных задач. Профильному министерству нужно приложить все силы для решения этой проблемы. Важно подойти к этому вопросу системно. Министерству сельского хозяйства следует оперативно проанализировать возможные негативные последствия этой ситуации и предложить решения проблем засухи и падежа скота", - сказал спикер Сената.
Спикер Сената напомнил, что депутаты палаты также не раз поднимали вопросы, связанные с развитием инфраструктуры сельских территорий, ветеринарии, продовольственной безопасности. В частности, он подчеркнул, что во время рассмотрения отчета Правительства об исполнении бюджета за прошлый год сенаторы задавались вопросом недофинансирования аграрной отрасли.
"Одна из основных проблем в сельском хозяйстве – недофинансирование отрасли. К примеру, в 2020 году на развитие отрасли выделено чуть больше половины от запланированных финансовых средств", - отметил председатель Сената.
Системное решение этих вопросов, по словам участникам встречи, должно помочь аграриям не только преодолеть последствия засухи этого года, но и качественно подготовиться к возможным будущим её повторениям.