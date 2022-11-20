Ашимбаев призвал казахстанцев проявить активность на выборах

Председатель Сената Маулен Ашимбаев проголосовал на внеочередных выборах президента Казахстана, отдав свой голос на избирательном участке №111 в здании Национальной библиотеки в столице, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу верхней палаты Парламента РК.

Фото: пресс-служба Сената

Маулен Ашимбаев отметил важность участия каждого гражданина в выборах, подчеркнув, что в этот день страна выбирает, по какому пути будет развиваться Казахстан в предстоящие годы.

«Выборы – это важнейший элемент любой демократической системы. Через голосование граждане реализуют своё право формировать власть и участвуют в управлении государством. Сделано всё необходимое, чтобы выборы прошли открыто, прозрачно, в полном соответствии с нормами национального законодательства и международными стандартами. Уверен, что в этот судьбоносный момент для страны казахстанцы проявят гражданскую зрелость, ответственность и примут активное участие в голосовании», – подчеркнул Маулен Ашимбаев.

Спикер Сената поблагодарил представителей СМИ за активное информационное освещение предвыборного процесса, как в Казахстане, так и за рубежом.

Маулен Ашимбаев добавил, что мониторингом проведения выборов в стране в эти дни занимаются свыше 600 международных наблюдателей из 35 стран и представители 10 международных организаций.