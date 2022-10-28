Ашимбаев призвал сенаторов стран СНГ поддержать инициативы Казахстана по развитию сотрудничества

Казахстанские сенаторы во главе со спикером палаты Мауленом Ашимбаевым прибыли в Узбекистан для участия в мероприятиях Межпарламентской Ассамблеи СНГ и в работе комиссии по сотрудничеству между сенатами Казахстана и Узбекистана.

Выступая на заседании Совета МПА СНГ, Маулен Ашимбаев напомнил, что в этом году Казахстан председательствует в Содружестве Независимых Государств, остановился на основных приоритетах и результатах работы, направленной на консолидацию усилий по укреплению взаимодействия и углублению сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес.

Председатель Сената напомнил, что на состоявшемся саммите СНГ Касым-Жомарт Токаев выдвинул ряд новых инициатив по развитию сотрудничества в рамках содружества. В этой связи Маулен Ашимбаев призвал коллег к поддержке предложений Казахстана, а также отметил важность дальнейшего продвижения парламентской дипломатии и укрепления сотрудничества между законодательными органами стран СНГ.

«Очень важно последовательно продолжать совместную работу в прагматичном и доверительном русле. Всестороннее сотрудничество на основе взаимного уважения национальных интересов наших стран является основой долгосрочного устойчивого развития на пространстве содружества. Это создает условия для роста экономики и повышения благосостояния граждан всех наших стран. Именно в таком формате складывается наше взаимодействие и диалог на площадке ассамблеи», – сказал Маулен Ашимбаев.

Спикер Сената выразил благодарность коллегам по Межпарламентской Ассамблее и парламентам стран СНГ за направление группы международных наблюдателей на республиканский референдум по вопросам внесения изменений и дополнений в Конституцию Казахстана.

«Для Казахстана прошедший референдум имел по-настоящему историческое значение. Итоги голосования закрепили масштабные конституционные реформы, проводимые в нашей стране по инициативе главы государства. Казахстанцы проголосовали за системные преобразования и эволюционный путь развития. Принятие поправок в Конституцию предполагает переход нашей страны к новой модели формирования и взаимодействия институтов власти», – отметил Маулен Ашимбаев и призвал парламентариев содружества к активному участию в наблюдении за ходом подготовки и проведения досрочных выборов президента Республики Казахстан, которые пройдут 20 ноября этого года.