Ашимбаев встретился с жителями пострадавших от урагана домов и аграриями Жамбылской области

Сенат , Общество
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Спикер Сената Маулен Ашимбаев обсудил с депутатами маслихата Жамбылской области предстоящие задачи и перезагрузку политической системы Казахстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу верхней палаты Парламента РК.

Фото: пресс-служба Сената

В ходе встречи Маулен Ашимбаев подчеркнул, что Сенат, являющийся палатой, представляющей интересы регионов, намерен и дальше усиливать связь с маслихатами.

В своем выступлении спикер Сената детально остановился на конкретных направлениях и форматах работы.

«Законотворческая работа – это комплексный процесс. Все нормы законов всесторонне обсуждаются и прорабатываются. Особое значение имеет постоянное участие в этой работе депутатов маслихатов. Вы хорошо знаете ситуацию на местах. Поэтому в законодательной работе очень важно учитывать ваши идеи, мнения и предложения», – отметил Маулен Ашимбаев.

Председатель Сената подчеркнул, что в результате конституционной реформы, инициированной президентом страны Касым-Жомартом Токаевым, роль маслихатов возросла и изменилась схема выборного процесса. Все эти меры предпринимаются для формирования конкурентной политической среды на местах и привлечения в политику новых лиц.

Комментируя происходящие системные политические преобразования в стране, Маулен Ашимбаев остановился и на задачах, стоящих перед палатой.

«Сенат должен стать палатой, реально представляющей интересы регионов. Известно, что важные экономические и социальные процессы происходят в основном на местах. Мы не можем поднять развитие всей страны на новый уровень без комплексного развития регионов. Особо пристальное внимание будет уделяться контролю за реализацией в регионах поручений главы государства, национальных проектов, программ поддержки МСБ и другим вопросам», – подчеркнул Маулен Ашимбаев.

Кроме того, Маулен Ашимбаев встретился с аграриями и трудовыми коллективами предприятий Жамбылской области. Председатель Сената обсудил с ними ход реализации пилотных программ «Повышение доходов населения Жамбылской области» и «Модернизация сельского здравоохранения».

«Президент страны уделяет приоритетное внимание вопросу развития сельского хозяйства и сельских территорий. Большое внимание будет уделяться развитию сельхозкооперации. На развитие сельхозкооперации в предстоящие годы государством будет выделен 1 триллион тенге и будет охвачен 1 миллион сельчан. Мы намерены поднимать эти вопросы в ходе предстоящего рассмотрения бюджета и законотворческой работы. Все эти инициативы очень важны. Мы должны вместе активнее работать над их реализацией», – сказал Маулен Ашимбаев на встрече с местными аграриями.

Ознакомился спикер Сената и с состоянием центральной котельной города Каратау, а также с ходом восстановления домов и инфраструктуры. Напомним, чуть меньше недели назад на регион обрушился ураган, который значительно повредил местную инфраструктуру, в том числе крыши зданий и линии электропередачи.

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