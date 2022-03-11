Ashyq и маски отменяются: ряд карантинных послаблений приняли в Казахстане

Заместитель Премьер-министра РК Ералы Тугжанов провел заседание Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.
В работе совещания приняли участие представители государственных органов и руководители регионов.
Учитывая стабилизацию эпидемиологической ситуации в стране, Межведомственной комиссией принято решение ОТМЕНИТЬ:
Первое. На всех объектах в регионах, находящихся в «желтой» и «зеленой» зонах эпидемиологического риска:
- обязательное использование мобильного приложения Ashyq;
- требования к соблюдению социальной дистанции;
- обязательную термометрию.
Второе. Обязательное ношение масок на открытом воздухе во всех зонах эпидемиологического риска.
Третье. Ограничение допуска на работу в очном режиме (объекты сферы услуг) для работников, не получивших вакцинацию против COVID-19.
Четвертое. Обязательное лабораторное тестирование методом ПЦР при въезде и выезде с вахты для сотрудников организаций, работающих вахтовым методом.
В завершение совещания Е. Тугжанов поручил акиматам усилить темпы вакцинации и ревакцинации граждан.