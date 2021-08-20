Ashyq в обмен на деньги: Антикоррупционная служба задержала сотрудника СЭС Кентау

Сотрудник Кентауского городского управления СЭС подозревается в выдаче положительного санитарно-эпидемиологического заключения для ввода приложения Ashyq за деньги, сообщает корреспондент Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Департамента Агентства РК по противодействию коррупции Туркестанской области.
Антикоррупционной службой Туркестанской области проводится досудебное расследование в отношении главного специалиста отдела санитарно-эпидемиологического контроля РГУ «Кентауское городское управление санитарно-эпидемиологического контроля» областного департамента Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан.
«Должностное лицо, несмотря на принимаемые государством меры по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции COVID-19, систематически получало от предпринимателей взятки в сумме от 100 тысяч до 120 тысяч тенге за выдачу положительного санитарно-эпидемиологического заключения для ввода приложения Ashyq», - отмечается в сообщении.
Подозреваемый задержан в соответствии со статьей 128 УПК РК и водворен в ИВС управления полиции города Туркестана.
Окончательный вердикт в отношении подозреваемого с определением степени его вины будет вынесен судом.