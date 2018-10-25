Аскар Мамин и министр торговли США приняли участие в бизнес-форуме

В Астане при поддержке Американско-Казахстанской Бизнес Ассоциации состоялся форум, в котором выступили Первый Вице-Премьер РК Аскар Мамин и министр торговли США Уилбур Росс. В работе форума приняли участие более 100 казахстанских и американских компаний, сообщает Kazpravda.kz.
"США являются одним из ведущих инвесторов в Казахстан, в экономику нашей страны вложено более $40 млрд", – сказал Мамин, отметив успешное взаимодействие с крупными американскими компаниями, включая Chevron, Exxon Mobil, General Electric, Halliburton, в развитии энергетики, машиностроения, перерабатывающей отрасли, добывающего сектора.
Официальный визит Главы государства Нурсултана Назарбаева в США в январе 2018 г. стал новым этапом в развитии двустороннего сотрудничества. В ходе визита заключены торговые и инвестиционные соглашения на сумму порядка $7 млрд. Договоренности направлены на реализацию проектов в сфере авиации и космических исследований, нефтехимической и сельскохозяйственной отрасли, а также проектов в области инфраструктурного развития.
"Совместное заявление, принятое Главами наших государств, и достигнутые на высшем уровне договоренности, позволяют существенно расширить и углубить наше стратегическое партнерство по всем ключевым направлениям взаимодействия", – подчеркнул Мамин.
Казахстан является страной с наиболее рыночно ориентированной экономикой в Центральной Азии. На РК приходится 70% всего ВВП и 80% общего притока ПИИ в регион. Растущая открытость и интеграция в глобальные и региональные торговые и производственные процессы являются одним из основных факторов динамичного роста экономики.
ВВП страны вырос на 4,1% по состоянию на сентябрь 2018 г. и, как ожидается, продолжит свой рост в среднесрочной перспективе. Внешняя торговля за 8 месяцев 2018 года выросла на 22%. Ожидается, что объем внешней торговли в т. г. приблизятся к отметке $100 млрд, при этом экспорт составит 65% от общего товарооборота.
"Международный финансовый центр "Астана", созданный в июле 2017 года, является основным учреждением по защите инвесторов. МФЦА воплощает лучшие практики ведущих финансовых центров в Нью-Йорке, Сингапуре, Лондоне и Дубае. Партнерами платформы являются американская биржа NASDAQ, крупнейшие американские финансовые организации Morgan Stanley и Goldman Sachs.", – сказал Аскар Мамин и отметил, что 24 тыс. компаний с иностранным участием ведут успешный бизнес в Казахстане.
Свыше 700 из них созданы в сотрудничестве с американскими компаниями. Эти компании играют важную роль в привлечении международного капитала и передового опыта в Казахстан, удовлетворении постоянно растущего спроса на казахстанский экспорт как в регионе, так и на международном уровне.
"Правительство Казахстана рассматривает визит американской торговой миссии как неотъемлемую часть практической реализации договоренностей Лидеров двух государств", – подчеркнул Мамин.
Министр торговли отметил, что США намерены продолжить диверсифицировать направления сотрудничества с РК.
По его словам, "если ранее основными направлениями американского капитала были добывающий и энергетический сектор Казахстана, то сегодня мы намерены вкладываться в развитие инфраструктуры, переработки, машиностроения, агропромышленного комплекса, и целого ряда других высокотехнологичных отраслей".
Также Росс отметил намерения США наращивать торговлю услугами как механизм повышения занятости и объема добавленной стоимости в экономиках США и РК.
Министр торговли США подчеркнул важность дальнейшей реализации Соглашений, достигнутых на высшем уровне, в том числе Соглашения о воздушном сообщении между РК и США по принципу "открытого неба". Документ подразумевает снятие ограничений на полеты между городами Казахстана и Соединенных Штатов, что позволит значительно нарастить объемы пассажиро и грузопотока между двумя странами уже в ближайшее время.
В присутствии первого заместителя Премьер-министра РК Аскара Мамина и министра торговли США Уилбура Росса подписаны 8 документов.
"США являются одним из ведущих инвесторов в Казахстан, в экономику нашей страны вложено более $40 млрд", – сказал Мамин, отметив успешное взаимодействие с крупными американскими компаниями, включая Chevron, Exxon Mobil, General Electric, Halliburton, в развитии энергетики, машиностроения, перерабатывающей отрасли, добывающего сектора.
Официальный визит Главы государства Нурсултана Назарбаева в США в январе 2018 г. стал новым этапом в развитии двустороннего сотрудничества. В ходе визита заключены торговые и инвестиционные соглашения на сумму порядка $7 млрд. Договоренности направлены на реализацию проектов в сфере авиации и космических исследований, нефтехимической и сельскохозяйственной отрасли, а также проектов в области инфраструктурного развития.
"Совместное заявление, принятое Главами наших государств, и достигнутые на высшем уровне договоренности, позволяют существенно расширить и углубить наше стратегическое партнерство по всем ключевым направлениям взаимодействия", – подчеркнул Мамин.
Казахстан является страной с наиболее рыночно ориентированной экономикой в Центральной Азии. На РК приходится 70% всего ВВП и 80% общего притока ПИИ в регион. Растущая открытость и интеграция в глобальные и региональные торговые и производственные процессы являются одним из основных факторов динамичного роста экономики.
ВВП страны вырос на 4,1% по состоянию на сентябрь 2018 г. и, как ожидается, продолжит свой рост в среднесрочной перспективе. Внешняя торговля за 8 месяцев 2018 года выросла на 22%. Ожидается, что объем внешней торговли в т. г. приблизятся к отметке $100 млрд, при этом экспорт составит 65% от общего товарооборота.
"Международный финансовый центр "Астана", созданный в июле 2017 года, является основным учреждением по защите инвесторов. МФЦА воплощает лучшие практики ведущих финансовых центров в Нью-Йорке, Сингапуре, Лондоне и Дубае. Партнерами платформы являются американская биржа NASDAQ, крупнейшие американские финансовые организации Morgan Stanley и Goldman Sachs.", – сказал Аскар Мамин и отметил, что 24 тыс. компаний с иностранным участием ведут успешный бизнес в Казахстане.
Свыше 700 из них созданы в сотрудничестве с американскими компаниями. Эти компании играют важную роль в привлечении международного капитала и передового опыта в Казахстан, удовлетворении постоянно растущего спроса на казахстанский экспорт как в регионе, так и на международном уровне.
"Правительство Казахстана рассматривает визит американской торговой миссии как неотъемлемую часть практической реализации договоренностей Лидеров двух государств", – подчеркнул Мамин.
Министр торговли отметил, что США намерены продолжить диверсифицировать направления сотрудничества с РК.
По его словам, "если ранее основными направлениями американского капитала были добывающий и энергетический сектор Казахстана, то сегодня мы намерены вкладываться в развитие инфраструктуры, переработки, машиностроения, агропромышленного комплекса, и целого ряда других высокотехнологичных отраслей".
Также Росс отметил намерения США наращивать торговлю услугами как механизм повышения занятости и объема добавленной стоимости в экономиках США и РК.
Министр торговли США подчеркнул важность дальнейшей реализации Соглашений, достигнутых на высшем уровне, в том числе Соглашения о воздушном сообщении между РК и США по принципу "открытого неба". Документ подразумевает снятие ограничений на полеты между городами Казахстана и Соединенных Штатов, что позволит значительно нарастить объемы пассажиро и грузопотока между двумя странами уже в ближайшее время.
В присутствии первого заместителя Премьер-министра РК Аскара Мамина и министра торговли США Уилбура Росса подписаны 8 документов.