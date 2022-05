Аскар Мамин обсудил с руководством "One Web" развитие спутникового интернета в Казахстане

Премьер-министр РК Аскар Мамин принял главного исполнительного директора британской компании "One Web" А. Штекеля, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.А. Штекель доложил о готовности к запуску 7 февраля т. г. с космодрома Байконур 34 спутников в рамках развертываемой "One Web" глобальной спутниковой сети. Всего в этом году планируется осуществить 8 запусков с космодрома Байконур. Глобальная спутниковая сеть будет состоять из 504 спутников в 12 плоскостях орбит на высоте 1200 км. Полный ввод спутниковой сети в эксплуатацию и обслуживание территории РК ожидается в конце 2021 года.Стороны обсудили перспективы реализации проекта по повсеместному покрытию территории Казахстана, в том числе удаленных и труднодоступных районов, высокоскоростным широкополосным Интернетом через спутники связи.Рассмотрены возможности реализации проекта по сборке спутников для "One Web" на базе Сборочно-испытательного комплекса космических аппаратов при Национальном космическом центре в г. Нур-Султан, а также вопрос создания совместного предприятия по размещению шлюзовой станции на территории РК для последующей эксклюзивной дистрибуции спутникового интернета "One Web" в страны Центральной Азии и Кавказа, Иран и Афганистан.Компания "One Web" создает глобальную низкоорбитальную спутниковую сеть для предоставления услуг по доступу к сети Интернет и передаче данных с высокой скоростью (5-50 Мбит/с на пользовательский терминал).