Экономика
Аскар Мамин ознакомился с ходом решения проблем проживающих в окраинах Астаны граждан
По поручению Главы государства Премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин совершил объезд близлежащих населенных пунктов Астаны, где ознакомился с ходом решения проблем населения, проживающих в окраинах столицы, и проинспектировал процесс модернизации социальной и транспортной инфраструктуры, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Правительства РК.

В ходе объезда ряда жилых массивов были рассмотрены принимаемые местными исполнительными органами меры по исполнению поставленной Главой государства задачи – повышению качества жизни граждан. В частности, внимание было уделено решению жилищных вопросов, качеству образовательных и медицинских услуг, улучшению социальной и транспортной инфраструктуры, обеспечению бесперебойного электроснабжения и освещения улиц, а также охвату водообеспечением.

Во время осмотра жилого комплекса «Пригородный» аким Астаны Бахыт Султанов доложил о ходе реализации Комплексного плана развития столицы до 2023 года. Рассмотрены вопросы строительства легкорельсового транспорта (ЛРТ), который соединит отдельные районы города с центром, а также позволит пассажирам в кратчайшие сроки добираться до пунктов назначения. Докладывая о ходе сноса дачных участков было отмечено, что данные меры позволят расширить площадь строительства муниципального жилья, в том числе для обеспечения жильем многодетные и особо нуждающиеся семьи.

Объезд продолжился на центральной городской магистрали Кабанбай батыра, где были обсуждены перспективы расширения проспекта.

Аскар Мамин также ознакомился с развитием жилищных условий граждан, проживающих на границе Астаны и Акмолинской области. В жилом массиве «Ильинка» были посещены врачебный амбулаторий и школа №6, на примере которых Премьер-министр осмотрел качество систем образования и здравоохранения пристоличных районов.



Аким Акмолинской области Малик Мурзалин, в свою очередь, доложил о процессе передачи села «Караоткель» на баланс города Астана, реализации Комплексного плана социально-экономического развития по Целиноградскому району и развитию поселка Коянды. Здесь же были рассмотрены вопросы строительства дамбы в целях обеспечения защиты населения от подтопления и подведения инженерных сетей к индивидуальному жилью, расположенному восточнее поселка «Ильинка».

Одним из крупных реализуемых проектов является строительство магистральной трассы «Юго-Западный обход Астаны», который замкнет дорожное кольцо вокруг города. Это обеспечит возможность направлять потоки автотранспортных средств, следующих транзитом через город, в объезд столицы. Согласно информации АО «КазАвтожол», объездная дорога будет бесплатной автомагистралью.

Кроме того, был посещен массив «Өндіріс» в районе «Байқоңыр», в частности осмотрен детский сад – начальная школа №12, где обучаются 120 детей. Премьер-министру доложили о текущей ситуации в сфере образования. Вместе с тем, были обсуждены вопросы развития инфраструктуры района в целом, в том числе перспективы развития дорожно-транспортной инфраструктуры, расширения ряда улиц и охвата инженерно-коммуникационными сетями.

В завершение объезда столичных окраин Аскар Мамин ознакомился с решением вопросов жизнеобеспечения села «Коянды». В целях качественного оказания медицинских услуг в населенном пункте работает центр семейного здоровья, рассчитанный на 2500 человек. Вместе с тем, для повышения доступности образования ведется строительство средней школы. Проект позволит обучать около 1200 школьников.



По итогам рабочей поездки Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин дал ряд конкретных поручений акимам Астаны, Акмолинской области и соответствующим министерствам.

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