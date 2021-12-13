Аскар Мамин переизбран президентом Казахстанской федерации хоккея

В Нур-Султане прошла XIV Республиканская конференция Казахстанской федерации хоккея (КФХ), в которой приняли участие члены Исполнительного комитета, руководители региональных филиалов, хоккейных клубов и ДЮСШ, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу КФХ.
В ходе конференции были рассмотрены отчет Президента КФХ о работе за период 2016-2021 гг., устав и положение, штатная структура Федерации, проведены выборы органов управления и контроля.
Единогласным решением участников конференции Аскар Мамин был переизбран на пост Президента Казахстанской федерации хоккея.
В своем выступлении Аскар Мамин отметил, что к настоящему времени в мировом рейтинге среди мужчин команда Казахстана поднялась с 19 на 13 место. За это время казахстанские сборные команды приняли участие в 19 чемпионатах мира, Зимних Азиатских играх, двух Зимних Всемирных Универсиадах, отборочных олимпийских турнирах и завоевали 14 комплектов медалей.
Президент КФХ отметил высокие темпы развития хоккейных лиг, в том числе молодежной, женской и любительской, рост конкуренции за чемпионский титул и Кубок Республики Казахстан.
Усиливающаяся положительная динамика отмечается в развитии детско-юношеского хоккея. В республике функционирует 30 хоккейных школ, в которых работает 269 тренеров. Увеличивается количество команд, игр. По сравнению с прошлым периодом, количество занимающихся хоккеем детей возросло на 32% до более 7,3 тыс. человек.
На фоне значительного роста интереса к хоккею ведется системная работа по дальнейшему наращиванию доступности и качества спортивной инфраструктуры. В стране открылись новые современные ледовые дворцы мирового уровня. На сегодня в РК насчитывается 34 крытых ледовых арены и модулей. В ближайшее время запланировано открытие ледового модуля в Павлодаре и ледовой арены в Костанае.
В январе 2022 года запланирован запуск первого блока республиканской программы подготовки хоккеистов «JAS NOMAD» и проекта Salem Hokei, целью которого является привлечение детей в спорт. К настоящему времени разработаны сайт, мобильное приложение, приобретена экипировка и инвентарь, которые будут переданы хоккейным школам, участвующим в проекте Хоккей выходного дня.
В предстоящий период Федерация усилит работу по развитию хоккея в регионах, выстраиванию полноценной клубной системы подготовки хоккеистов от ДЮСШ до Молодежного и Профессионального хоккея, расширению
географии женского хоккея, содействию в открытии новых хоккейных школ в регионах, молодежных хоккейных клубов в Кызылорде, Шымкенте, Атырау и Актау, профессионального клуба в Уральске.