Экономика
Аскар Мамин поручил регионам сотрудничать с МФЦА для привлечения инвестиций
Под председательством Премьер-министра РК Аскара Мамина в Международном финансовом центре "Астана" (МФЦА) состоялось заседание Координационного совета по вопросам привлечения инвестиций, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.    

Об итогах заслушивания центральных и местных исполнительных органов и организаций о работе по привлечению инвестиций доложил министр национальной экономики Р. Даленов, импортозамещению – председатель НПП "Атамекен" А. Мырзахметов, подходах МФЦА по вопросам привлечения инвестиций в регионах – управляющий МФЦА К. Келимбетов.

На заседании отмечено, что национальная экономика продолжает демонстрировать опережающую динамику. По результатам 9 месяцев т.г. темпы роста составили 4,3%.

Международный валютный фонд повысил прогноз роста экономики РК в 2019 г. с 3,2% до 3,8%, в 2020 г. – с 3,2% до 3,9%. Азиатский банк развития повысил ожидания по поводу роста экономики РК в 2019 г. с 3,5% до 3,7%. Рейтинговое агентство Мoody’s повысило кредитную оценку страны со стабильного на позитивный. Улучшена позиция Казахстана в Глобальном индексе конкурентоспособности Всемирного Экономического Форума с 59 до 55 места.

Положительную динамику в экономической и инвестиционной политике Казахстана отметили глава Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) по Казахстану А. Прейманис и директор представительства Азиатского банка развития (АБР) в Казахстане Дж. Капаннелли.

Одним из важнейших условий поддержания и наращивания текущих темпов роста экономики является привлечение инвестиций и повышение капиталоемкости экономики Казахстана. К 2024 году планируется довести уровень инвестиций в основной капитал до 30% к ВВП. На сегодня сформирован пул инвестиционных проектов, которые позволят привлечь свыше 41 трлн тг инвестиций в 2020-2024 годы. Основными драйверами роста инвестиций станут базовая индустриализация, АПК, транспорт, туризм и торговля.

"Для обеспечения опережающих темпов развития экономики, в соответствии с поручениями Елбасы Нурсултана Назарбаева и Президента Касым-Жомарта Токаева, нам необходимо качественно усилить работу по привлечению прямых иностранных инвестиций в страну", – сказал А. Мамин.

Глава Правительства поручил совершенствовать имеющуюся инвестиционную инфраструктуру, унифицировать преференции для инвесторов в специальных экономических и индустриальных зонах РК, активизировать развитие государственно-частного партнерства, увеличить долю экспортоориентированных проектов с высокой добавленной стоимостью.

"Следует более качественно подойти к вопросу разработки и подготовки инвестиционных проектов. Для этого необходимо использовать потенциал консалтинговых компаний и таких международных финансовых институтов, как ЕБРР, ИБР, АБР и других в рамках оказываемой стране технической помощи", – сказал А. Мамин.

Премьер-министр в целях наращивания инвестиционной активности в регионах поручил проработать вопросы реализации проектов, структурированных по праву МФЦА и с использованием его юрисдикции.

"В регионах имеются заместители акимов, которые непосредственно занимаются привлечением инвестиций. Важно максимально использовать имеющийся потенциал и действующий инструментарий финансового рынка МФЦА. Полагаю, что сегодняшнее заседание Координационного совета позволит дать старт качественному развитию сотрудничества регионов с МФЦА", – сказал А. Мамин.

Глава Правительства поручил центральным госорганам, нацкомпаниям и акиматам обеспечить исполнение поставленных задач и достижение утвержденных целевых индикаторов по привлечению инвестиций.

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