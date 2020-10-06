Аскар Мамин поздравил казахстанских аграриев с завершением уборочной кампании
Премьер-министр РК Аскар Мамин поздравил казахстанских аграриев с успешным завершением уборочных работ, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Правительства РК.
"Уважаемые труженики села! Поздравляю вас с завершением уборочной кампании.
Несмотря на пандемию, введение ЧП и карантина, были четко и своевременно подготовлены сельхозтехника, посадочные материалы и удобрения, что позволило провести качественные весенне-полевые и уборочные работы.
Слаженная работа всех специалистов позволила собрать хороший урожай — свыше 20 млн тонн. Полученные объемы производства зерновых и зернобобовых культур позволят полностью обеспечить внутреннюю потребность страны и реализовать экспортный потенциал, при этом 80% поступившего зерна — с высокими качественными характеристиками.
Выражаю благодарность всем работникам сельского хозяйства за большую работу, за ваш самоотверженный труд!
Желаю крепкого здоровья и благополучия! Премьер-Министр Республики Казахстан Аскар Мамин".