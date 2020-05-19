Аскар Мамин представил нового министра финансов

Премьер-министр РК Аскар Мамин представил коллективу Министерства финансов нового министра — Ерулана Жамаубаева, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.
Глава Правительства отметил, что перед министерством финансов поставлены важные задачи по обеспечению финансовой стабильности и оптимизации бюджетных расходов, повышению эффективности исполнения бюджета, а также таможенного и налогового администрирования.
Аскар Мамин выразил уверенность, что большой опыт работы Ерулана Жамаубаева в финансово-банковской сфере позволит новому министру успешно решить поставленные задачи.
Ерулан Жамаубаев долгие годы трудился в системе Национального Банка, пройдя путь от ведущего аналитика до директора департамента. Занимал пост управляющего директора АО "Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана", возглавлял Отдел социально-экономического мониторинга Администрации Президента РК, работал Помощником Президента РК. До настоящего назначения занимал пост Ответственного секретаря Министерства финансов РК.