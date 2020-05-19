Экономика
Аскар Мамин представил нового министра финансов
Премьер-министр РК Аскар Мамин представил коллективу Министерства финансов нового министра — Ерулана Жамаубаева, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Глава Правительства отметил, что перед министерством финансов поставлены важные задачи по обеспечению финансовой стабильности и оптимизации бюджетных расходов, повышению эффективности исполнения бюджета, а также таможенного и налогового администрирования.

Аскар Мамин выразил уверенность, что большой опыт работы Ерулана Жамаубаева в финансово-банковской сфере позволит новому министру успешно решить поставленные задачи.

Ерулан Жамаубаев долгие годы трудился в системе Национального Банка, пройдя путь от ведущего аналитика до директора департамента. Занимал пост управляющего директора АО "Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана", возглавлял Отдел социально-экономического мониторинга Администрации Президента РК, работал Помощником Президента РК. До настоящего назначения занимал пост Ответственного секретаря Министерства финансов РК.

Популярное

Все
Звание «Город трудовой доблести» предлагается присвоить 11 населенным пунктам Казахстана
Глава МВД проинформировал Токаева о криминогенной обстановке в стране
Каждый пятый лифт в Казахстане требует замены или ремонта
Стало известно, как будут повышать доходы казахстанцев – презентована программа
Как сегодня живет аул детства выдающегося ученого Каныша Сатпаева
Может ли вернуться в Казахстан COVID-19 в связи с эпидситуацией в Китае, ответила глава Минздрава
Почему нельзя бороться с инфляцией и одновременно стимулировать рост экономики в Казахстане
Что стоит знать казахстанцам о грядущих изменениях Конституции
"Биолаборатории Казахстана не подотчетны зарубежным странам" – сенатор ответил на заявления иностранных политиков
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 28 апреля
Обвинила мужа в надругательстве над 8-летней дочерью жительница Шымкента
Назначены новые заместители председателя Ассамблеи народа Казахстана
Условия льготного автокредитования озвучили в МИИР
Что станет основой для построения Второй республики в Казахстане
Открыто о реформах
Сообщения о списке лиц, не досматриваемых в аэропортах, прокомментировало МИИР
Подросток оскорбил одноклассницу в WhatsApp: 2 млн тенге взыскали с родителей обидчика
Казахстан узнал соперников по финальной части Кубка Дэвиса
Печально известная финпирамида Antares Limited мигрировала в Костанай
Вооруженную охоту на скот устраивали барымтачи в Алматинской области
Не все так просто
Генерал-майора полиции Нурлана Масимова объявили в розыск
Почти 1,5 млн "реабилитированных" заемщиков снова оформили кредиты за год в РК
Участники учений заявили об обмане со стороны военкомата Мангистау
Французский экономист высказался о мировом будущем доллара и юаня
Компания "Philips" предложила сотрудничество казахстанскому ученому
Стала известна причина гибели лошадей в Атырауской области
Американская компания "Champion Foods" заинтересовалась импортом казахстанской продукции
Глава Мининдустрии высказался о строительстве LRT в Нур-Султане
Солдат-срочник умер в Жамбылской области: начата проверка
Аэропорт Актобе перенесут на другое место
Автор многих знаменитых памятников в Казахстане всего год не дожил до своего 90-летия
Нужно ли Казахстану выходить из ЕАЭС – аналитика
40 млн тенге исчезли с банковского счета жителя Павлодара после звонка из "банка"
Как формировались новые вооруженные силы Казахстана
Уголовное дело возбудили по факту пожара в школе в Павлодаре
Миллионы пострадавших и надежда на затишье перед Пасхой – обзор ситуации в Украине
Акмолинец лишил носа свою сожительницу из-за ревности
Токаев дал ауызашар для постящихся в Рамазан
Определены условия и порядок размещения Тюркской академии в Казахстане
Повысить пенсии и пособия хотят в Казахстане
Повторную индексацию пенсий и пособий могут провести в Казахстане
Закон Республики Казахстан
Мертвого младенца в пакете нашли во время субботника в Караганде
Как будут учиться школьники в IV четверти, рассказали в МОН РК
Жившего в Казахстане по поддельным документам иностранца задержали в аэропорту Алматы
Откажется ли Россия от аренды космодрома "Байконур", ответил Багдат Мусин
События в Украине привели к серь­езным последствиям для экономики Германии и Евросоюза
Огромный список "побочных эффектов от Pfizer" появился в Сети
Какие заметки делал Мухтар Ауэзов во время поездки по США
Расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы: выявлены новые факты хищений
В Казахстане опубликован пул реализуемых инвестиционных проектов
Тело пропавшего 19-летнего казахстанского военнослужащего обнаружено в Кыргызстане
Еще две страны могут посещать без визы казахстанцы
Сотрудник акимата охотился на девочек: количество заявивших увеличилось
Глава Минтруда обратился к работодателям с просьбой повысить зарплаты сотрудникам
Снег и дожди идут в Казахстан
Люди, некогда носящие таможенные погоны, теперь не имеют права на пенсию по выслуге лет?
Процесс получения удостоверений личности автоматизируют в Казахстане
МВД предупредило казахстанцев о новых уловках мошенников

Читайте также

Правительство , Экономика
Полное импортозамещение продуктов питания до 2025 года план…
Правительство , Экономика , Общество
Стало известно, как будут повышать доходы казахстанцев – пр…
Сенат , Экономика
Косметическими и бутафорскими назвал сенатор анонсированные…
Экономика
Маркировка лекарств вводится в Казахстане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]